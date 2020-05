Secondo report di giornata sui tornei online. Questa volta occhi puntati su Night on Stars, Super Master 6 Max, Super Giovedì 6 Max e The Big Daily Potenziato.

Iniziamo dal Night on Stars, da 100 euro di buy in e da oltre 50.000 euro di montepremi totale (558 entries), che ha visto trionfare 'Gasparotto10'. Per lui è arrivato un bottino davvero ottimo da 8.886 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il runner up 'Otrevuota' (€6.449) e il terzo classificato 'S@LV@DOR-D@L1' (€4.680).



E passiamo ai 2 tornei targati iPoker, il Super Master 6 Max e il Super Giovedì 6 Max. Nel torneo da 100 euro di buy in (272 entries) l'ha spuntata 'ziacaterina2' (€5.263) su 'Enoch111' (€3.244), 'BOMBER19711' (€2.326), 'Visciano39' (€1.775), sasyd10' (€1.346) e 'Atilla1978' (€1.028). In quello da 20 euro (1.032 entries) si è invece imposto 'raise4info1' (€3.472) sui player 'Teomat18' (€2.143), 'Ramish' (€1.489), 'Lollo1023' (€1.144), '9470827' (€872) e 'nibali111' (€636).



Chiudiamo con il The Big Daily Potenziato (123 entries con 109 euro di buy in), di 888poker, che ha registrato l'acuto di 'ddomenico' (€3.523) ai danni di un comunque positivo 'nannimad' (€2.640). Sul podio è salito pure '8Trinita8' (€1.955) mentre ha chiuso quarto 'ilCapoClan' (€1.435) che ha preceduto nel pay out 'Missione007' (€1.006), 'vucc1ria' (€776), 'MasterT1LT' (€594), 'Dottor.Smith' (€437) e 'deviscendere' (€347).



Per tutte le notizie altre sul poker online o live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Nos a 'Gasparotto10'



Questi i numeri più importanti dei 4 tornei:



Night on Stars [€40.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 558

Montepremi Totale: €50.220

Final Table Pay Out



Gasparotto10 - €8.886

Otrevuota - €6.449

S@LV@DOR-D@L1 - €4.680

gabrielepat - €3.396

Matteo92AA - €2.465

giuls8989 - €1.788

cippalippa50 - €1.298

TheSurviver1 - €942

alby2789 - €684



Super Master 6 Max [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 272

Montepremi Totale: €24.480

Final Table Pay Out



ziacaterina2 - €5.263

Enoch111 - €3.244

BOMBER19711 - €2.326

Visciano39 - €1.775

sasyd10 - €1.346

Atilla1978 - €1.028



Super Giovedì 6 Max [€10.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 1.032

Montepremi Totale: €18.163

Final Table Pay Out



raise4info1 - €3.472

Teomat18 - €2.143

Ramish - €1.489

Lollo1023 - €1.144

9470827 - €872

nibali111 - €636



The Big Daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 123

Montepremi Totale: €16.500

Final Table Pay Out



ddomenico - €3.523

nannimad - €2.640

8Trinita8 - €1.955

ilCapoClan - €1.435

Missione007 - €1.006

vucc1ria - €776

MasterT1LT - €594

Dottor.Smith - €437

deviscendere - €347