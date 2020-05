Si sono chiusi tutti con un accordo il Night on Stars, il Need for Speed Turbo e l'Afternoon on Stars. Ecco il report dei 3 tornei...

Iniziamo dal NoS (438 entries per quasi 40.000 euro di montepremi totale) dove, al termine di oltre 6 ore di gioco, l'ha spuntata il palermitano 'VD_Gambler', per 6.346 euro di bottino, sui compagni di deal 'frankzero', runner up per 4.967 euro, e 'MomoLoretoni22', terzo classificato per 4.799 euro. I 3 hanno deciso di scendere a patti una volta eliminato il rivale 'G1gante3' (€2.795).



E si sono chiusi con un accordo anche il Need for Speed Turbo (149 entries per 13.410 euro di prize pool) e l'Afternoon on Stars (315 entries con 15.000 euro garantiti).



Nel Need il player della provincia autonoma di Trento 'viking799' e il regular fiorentino Michele 'smaikol93' Guerrini si sono divisi 2.447 euro a testa dopo aver fatto fuori gli altri finalisti 'TheTrainer85' (€1.579), 'ISABOO'21' (€1.187), 'Ivana74714' (€892), 'faraone102' (€671), 'DANY_MAS90' (€504), 'oisselino' (€379) e 'BUFALOBILL75' (€285).



Nell'AoS sono stati invece il bolzanino 'mahlzeitinLA' (€2.387) e il calabrese 'stexxoroll' (€2.291) a siglare il compromesso non appena è finito out il terzo incomodo 'd.mora7' (€1.458).



Per tutti i risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

La notte dei deal



I numeri più importanti dei 3 tornei:



Night on Stars [€25.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 438

Montepremi Totale: €39.420

Final Table Pay Out



VD_Gambler - €6.346*

frankzero - €4.967*

MomoLoretoni22 - €4.799*

G1gante3 - €2.795

maxy18.F. - €2.049

Nappo260915 - €1.502

aron nora 15 - €1.101

RunnerRunner999 - €807

Lukas7113 - €591



*Deal



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 149

Montepremi Totale: €13.410

Final Table Pay Out



viking799 - €2.447*

Michele 'smaikol93' Guerrini - €2.447*

TheTrainer85 - €1.579

ISABOO'21 - €1.187

Ivana74714 - €892

faraone102 - €671

DANY_MAS90 - €504

oisselino - €379

BUFALOBILL75 - €285



*Deal



Afternoon on Stars [€15.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 315

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



mahlzeitinLA - €2.387*

stexxoroll - €2.291*

d.mora7 - €1.458

campariegin - €1.072

SAUTAFOSSA25 - €788

vikingforli6 - €580

Tommy777666 - €426

Don'tSayCall - €313

fotemax - €266



*Deal