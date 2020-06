Si è chiuso con un accordo a 5 e il successivo trionfo di 'PokerMania32' il primo Sunday Special di giugno. Vittorie anche per 'sapy000' nel Night on Stars e per 'Vop4' nel Need for Speed Turbo mentre Alessandro 'aleppp' Giannelli e 'BPOWERxxx' si sono divisi il Bigger.

Ma iniziamo il nostro report sui tornei online dal Day2 del torneone della domenica, lo Special da oltre 170.000 euro di montepremi totale (1.910 entries), che ha registrato l'exploit di 'PokerMania32'. Il player di Giugliano ha superato in volata i compagni di deal 'noemiilsole' (€12.995), 'FollowRivers' (€12.995), 'mariom0nti' (€12.995) e 'GoodGirlsXXX' (€12.995) e si è assicurato così un premio davvero niente male da 16.433 euro.



E sono scesi a patti anche Alessandro 'aleppp' Giannelli e 'BPOWERxxx' nel The Bigger da 250 euro di buy in e da 21.375 euro di prize pool (95 entries). I 2 si sono infatti accordati, per un bottino da 4.440 euro a testa, una volta eliminati gli altri finalisti 'Nikibart22' (€2.873), 'ShonZeb92' (€2.163), 'Fabio1Buono' (€1.629), Andrea 'andryguen' Panarese (€1.227), Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio (€924), 'valerex' (€696) e 'cristinacrok93' (€696).



Sono andati invece tutti a 'sapy000', che ha battuto allo sprint il runner up 'RenatoINT' (€8.522) e il terzo classificato 'ThE_LeGgEnD_X' (€6.185), gli 11.744 euro proposti dal NoS (768 entries per quasi 70.000 euro di montepremi).



Successo pieno anche per 'Vop4' (€3.507) nel Need for Speed Turbo (196 entries) al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa pure 'mighe73' (€2.597), 'Kelevra0000' (€1.924), 'Marcus07.28' (€1.425), Domenico 'scellone9477' Gala (€1.055), 'bomber673' (€782), 'REcatefraso' (€579), 'EL-TAXIEROOO' (€429) e un Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio (€318) al suo secondo Final Table di giornata.



Accordi nel Sunday Special e nel The Bigger



I numeri più importanti dei 4 tornei:



Sunday Special [€100.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 1.910

Montepremi Totale: €171.900

Final Table Pay Out



PokerMania32 - €16.433*

noemiilsole - €12.995*

FollowRivers - €12.995*

mariom0nti - €12.995*

GoodGirlsXXX - €12.995*

Alex_DJ_av - €4.185

gig1275 - €2.937

baluwins88 - €2.061

SpeedTriple91 - €1.446



*Deal



Night on Stars [€50.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 768

Montepremi Totale: €69.120

Final Table Pay Out



sapy000 - €11.744

RenatoINT - €8.522

ThE_LeGgEnD_X - €6.185

NewScat - €4.488

jetmarino_jr - €3.257

BaDrUnNer96 - €2.364

stefania1964 - €1.715

S.Mezzano - €1.245

oramorph - €903



The Bigger [€20.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 95

Montepremi Totale: €21.375

Final Table Pay Out



Alessandro 'aleppp' Giannelli - €4.440*

BPOWERxxx - €4.440*

Nikibart22 - €2.873

ShonZeb92 - €2.163

Fabio1Buono - €1.629

Andrea 'andryguen' Panarese - €1.227

Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio - €924

valerex - €696

cristinacrok93 - €696



*Deal



Need for Speed Turbo [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 196

Montepremi Totale: €17.640

Final Table Pay Out



Vop4 - €3.507

mighe73 - €2.597

Kelevra0000 - €1.924

Marcus07.28 - €1.425

Domenico 'scellone9477' Gala - €1.055

bomber673 - €782

REcatefraso - €579

EL-TAXIEROOO - €429

Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio - €318