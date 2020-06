Super shot per 'NightinWhite' che si è preso il Night on Stars del martedì sera. E' andato a segno anche lo scatenato Alessandro 'alesiena17' Siena mentre 'danyanna', 'famiraAA' e 'bicio50' si sono accordati nell'AoS.

Bel colpo per 'NightinWhite' nel NoS da oltre 43.000 euro di montepremi totale (478 entries). Il player romano si è sbarazzato al Final Table dei rivali 'VaiSempreTu' (€5.613), 'socialudop11' (€4.114), 'NGOULAVEITAF' (€3.016), 'escavatore1' (€2.210), 'alex$86940' (€1.620), 'AKILLERJJ' (€1.188, 'Brisigolo' (€871) e 'Mr.Squid92' (€638) e si è messo in tasca i 7.657 euro del bottino.



Sono andati invece all'inarrestabile Alessandro Siena i 3.030 euro proposti dal Need for Speed Turbo (163 entries con 15.000 euro garantiti). 'alesiena17', che qualche giorno fa aveva piazzato un quasi double, si è confermato in uno splendido momento bruciando in volata il runner up 'frankpuo' (€2.284) e il terzo classificato 'giuls2006' (€1.722).



E non possono lamentarsi nemmeno 'danyanna', 'famiraAA' e 'bicio50'. I 3 si sono infatti divisi circa 2.000 euro a testa, nell'Afternoon on Stars (293 entries con 15.000 euro di prize pool), dopo aver fatto fuori 'tankfrank999' (€1.072), 'MrDDKola' (€788), 'BR1NASP1N' (€580), 'AAkingkobeAA' (€426), 'giallosai93' (€313) e 'Ov3rthinking' (€266).



Per tutti gli altri risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

NoS a 'NightinWhite'



I numeri più importanti dei 3 tornei:



Night on Stars [€40.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 478

Montepremi Totale: €43.020

Final Table Pay Out



NightinWhite - €7.657

VaiSempreTu - €5.613

socialudop11 - €4.114

NGOULAVEITAF - €3.016

escavatore1 - €2.210

alex$86940 - €1.620

AKILLERJJ - €1.188

Brisigolo - €871

Mr.Squid92 - €638



Need for Speed Turbo [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 163

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



Alessandro 'alesiena17' Siena - €3.030

frankpuo - €2.284

giuls2006 - €1.722

monadetomare - €1.298

uppino77 - €978

7katrine7 - €738

mpetraz - €556

vleroy83 - €419

ManlnBlackk - €316



Afternoon on Stars [€15.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 293

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



danyanna - €1.817*

famiraAA - €2.184*

bicio50 - €2.135*

tankfrank999 - €1.072

MrDDKola - €788

BR1NASP1N - €580

AAkingkobeAA - €426

giallosai93 - €313

Ov3rthinking - €266



*Deal