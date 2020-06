Si è chiuso con un deal alla pari, tra 'Don'tSayCall' e 'Nikibart22', il Night on Stars del mercoledì sera. Successo pieno invece per Roberto 'RORObrother' Roberti nel Need for Speed. A segno anche 'AAnit81' nell'AoS.

Ma iniziamo dal Night on Stars (40.000 euro garantiti) dove 'Don'tSayCall' e 'Nikibart22' si sono divisi ben 6.240 euro a testa. I 2 hanno scelto di non farsi male dopo l'uscita di scena dei regular Michele 'smaikol93' Guerrini, terzo per 3.869 euro, e Alessandro 'Deneb93' Pichierri, quarto classificato per 2.836 euro. Final table anche per 'RunnerRunner999' (€2.079), 'Madness92' (€1.524), 'Iapello' (€1.117), 'Elreal89' (€819) e 'valerex' (€600).



Sono andati invece tutti a Roberto 'RORObrother' Roberti, che ha superato in heads up 'BIGMADDA' (€2.284), i 3.030 euro messi in palio nel Need for Speed Turbo (15.000 euro di prize pool). Sul podio è salito pure 'sergiosky93' (€1.722) mentre si è fermato sul più bello il comunque ottimo Andrea 'OMG?_?JOKER' Carini (€1.298).



E chiudiamo con il solito Afternoon on Stars (276 entries per 12.420 euro di montepremi totale) dove, dopo oltre 7 ore di gioco, l'ha spuntata il player di Teramo 'AAnit81' (€2.248) sui rivali 'ringhio1992' (€1.691), 'scialone76' (€1.273), 'milito922' (€958), 'fabio8288' (€721), Claudio 'claste2007' Casarano (€543), 'monicaB67' (€408), 'thegramos' (€307) e 'raffadriver' (€252).



Per tutti gli altri risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.



I numeri più importanti dei 3 tornei:



Night on Stars [€40.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 444

Montepremi Totale: €40.000

Final Table Pay Out



Don'tSayCall - €6.240*

Nikibart22 - €6.240*

Michele 'smaikol93' Guerrini - €3.869

Alessandro 'Deneb93' Pichierri - €2.836

RunnerRunner999 - €2.079

Madness92 - €1.524

Iapello - €1.117

Elreal89 - €819

valerex - €600



*Deal



Need for Speed Turbo [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 156

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



Roberto 'RORObrother' Roberti - €3.030

BIGMADDA - €2.284

sergiosky93 - €1.722

Andrea 'OMG?_?JOKER' Carini - €1.298

00Fantasy - €978

pupazzina - €738

bibittox - €556

carlesio23 - €419

pepevone85 - €316



Afternoon on Stars [€10.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 276

Montepremi Totale: €12.420

Final Table Pay Out



AAnit81 - €2.248

ringhio1992 - €1.691

scialone76 - €1.273

milito922 - €958

fabio8288 - €721

Claudio 'claste2007' Casarano - €543

monicaB67 - €408

thegramos - €307

raffadriver - €252