Venerdì sera più che positivo per il buon Davide 'davidecalva' Calvaresi che si è preso il Night on Stars. Sono andati alla grande anche 'pinkporcel', 'Nikibart22' e '7katrine7' nel Need for Speed Turbo e 'TodoEnLaCara', 'mammaCheerleade' e 'catmen38' nell'AoS.

Ma iniziamo dal Night on Stars, da 26.640 euro di montepremi totale (296 entries), che ha registrato lo shot vincente di Davide 'davidecalva' Calvaresi. Il grinder di Grottammare si è sbarazzato in heads up di 'mrdeprisc' (€3.712) e si è messo in tasca i 5.065 euro del bottino. Sul podio è salito pure 'Frapazzo7' (€2.721) mentre si è piazzato quarto 'Nikibart22' (€1.995).



Passiamo al Need for Speed Turbo da 10.890 euro di prize pool (121 entries) dove, al termine di quasi 2 ore di gioco, l'ha spuntata 'pinkporcel' sui compagni di deal 'Nikibart22', già protagonista nel NoS, e '7katrine7'. I 3 hanno scelto di dividersi 1.817 euro a testa una volta eliminato l'incomodo 'TAMAGLE', quarto classificato per 970 euro. Poco prima era finito out il regular Alberto 'Everbrun1' Cigliano (€259).



E si è chiuso con un accordo a 3 anche l'Afternoon on Stars da 50 euro di buy in e da 10.395 euro di montepremi (231 entries). In questo caso i player 'TodoEnLaCara' (€1.372), 'mammaCheerleade' (€1.386) e 'catmen38' (€1.652) sono scesi a patti dopo aver fatto fuori gli altri finalisti 'balbo83' (€806), 'wanteed87' (€604), 'SIR DAVIDE' (€454), 'gerryilprinc' (€340), 'MattyOnAir' (€255) e 'lucian0x' (€215).



Per tutti i risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.



I numeri più importanti dei 3 tornei:



Night on Stars [€25.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 296

Montepremi Totale: €26.640

Final Table Pay Out



Davide 'davidecalva' Calvaresi - €5.065

mrdeprisc - €3.712

Frapazzo7 - €2.721

Nikibart22 - €1.995

borntoownyou - €1.462

Alex_DJ_av - €1.072

sagasandro - €786

cm71184 - €576

orazio61 - €422



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 121

Montepremi Totale: €10.890

Final Table Pay Out



pinkporcel - €1.817*

Nikibart22 - €1.817*

7katrine7 - €1.817*

TAMAGLE - €970

23liga23 - €720

cr7fanatic - €534

pitturicchio - €396

Suckkkkk - €293

Alberto 'Everbrun1' Cigliano - €259



*Deal



Afternoon on Stars [€10.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 231

Montepremi Totale: €10.395

Final Table Pay Out



TodoEnLaCara - €1.372*

mammaCheerleade - €1.386*

catmen38 - €1.652*

balbo83 - €806

wanteed87 - €604

SIR DAVIDE - €454

gerryilprinc - €340

MattyOnAir - €255

lucian0x - €215



*Deal