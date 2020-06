Secondo e ultimo resoconto sui tornei online del venerdì sera con i risultati del Big Daily Potenziato, Super Deep e Money Light.

Partiamo dal Big Daily Potenziato (109 euro di buy in e 15.000 euro di prize pool garantito), targato 888poker, che ha registrato l'accordo tra il vincitore 'mai.ki90' (€2.365), il runner up 'EXPLOIT.2.1' (€2.860) e il terzo classificato 'DonPaneVino7' (€2.703). I 3 hanno optato per questa soluzione una volta eliminati i rivali 'T0034SY' (€1.326), 'raffa_N5' (€938), 'Gabrielmatti' (€7359, '38461419282' (€546), 'Starchild' (€435) e 'streetwolf.9' (€366).



E passiamo al Super Venerdì Deep (10.000 euro di prize pool) del network iPoker contrassegnato dall'acuto di 'FlorentiaViola72'. Per lui è arrivata una moneta da 2.000 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche lo scatenato 'maiki990' (€1.225), già bello hot nel Big Daily, 'ilcartaio87' (€850), 'AureoloTex' (€650), 'ArabaFenice980' (€500), 'alwaysmoneyitbs' (€370), 'sorpresamara' (€270), 'SaraSampaio' (€220) e 'LoriReemo' (€170).



Chiudiamo con il Money Light (7.500 euro garantiti) di Betaland (People's Poker) dove, dopo oltre 7 ore di gioco, l'ha spuntata 'MARTINGALA', primo per 1.526 euro, su 'ManoBuio' (€1.109), 'Dangerblack' (€781), 'macinante88' (€562), 'thearka80' (€390), 'ballerino75' (€291), 'pierusso12' (€215), 'simonetkd' (€158) e 'alexlongi83' (€119).



Successi per 'mai.ki90', 'FlorentiaViola72' e 'MARTINGALA'



I numeri più importanti dei 3 eventi:



The Big Daily - Potenziato [€15.000 GTD]

Buy-in: €109

Entries: 86

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



mai.ki90 - €2.365*

EXPLOIT.2.1 - €2.860*

DonPaneVino7 - €2.703*

T0034SY - €1.326

raffa_N5 - €938

Gabrielmatti - €735

38461419282 - €546

Starchild - €435

streetwolf.9 - €366



*Deal



Super Venerdì Deep [€10.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 543

Montepremi Totale: €10.000

Final Table Pay Out



FlorentiaViola72 - €1.950

maiki990 - €1.225

ilcartaio87 - €850

AureoloTex - €650

ArabaFenice980 - €500

alwaysmoneyitbs - €370

sorpresamara - €270

SaraSampaio - €220

LoriReemo - €170



Money Light [€7.500 GTD]

Buy-in: €25

Entries: 289

Montepremi Totale: €7.500

Final Table Pay Out



MARTINGALA - €1.526

ManoBuio - €1.109

Dangerblack - €781

macinante88 - €562

thearka80 - €390

ballerino75 - €291

pierusso12 - €215

simonetkd - €158

alexlongi83 - €119