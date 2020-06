Sono rimasti in 27 a contendersi il Super Thursday. Si è già chiuso invece il Money Heist che ha registrato la vittoria di Spinner.292. A segno anche 'erikkk95' nel SuperStack, 'James Mellro' nel Bubble Rush e 'Dezva' nel 4 Max Deep Turbo.

KO Series - Ma iniziamo il nostro report dall'unico torneo rimasto in sospeso, il Super Thursday 8 Max Progressive KO da 250 euro di buy in e da oltre 75.000 euro di montepremi totale (Evento #59). Alla fine in 27, su 335 entries, si sono guadagnati il pass per il Day2 con il veneto 'cebi57' che si è preso la vetta del count grazie ad uno stack da 1.986.504 gettoni virtuali.

Alle sue spalle si sono fatti strada 'Att0nd3l' con 1.185.929, 'Excels1oR' con 1.161.603 e il buon Federico 'cirillofe' Cirillo con 1.048.208. Un po' più staccati troviamo 'Eka2811' con 994.941, 'Romauro96' con 965.756 e Andrea 'andryguen' Panarese, al momento settimo con 793.324.

Si è concluso invece l'Evento #62, il No Limit Hyper Money Heist Progressive KO da 50 euro di buy in e da 21.330 euro di prize pool (474 entries). Al termine di quasi 3 ore di gioco l'ha infatti spuntata uno scatenato 'Spinner.292' per 3.661 euro di bottino. Ha provato a fermarlo in tutti i modi 'Kelevra0000' che è stato eliminato in heads up con un premio di consolazione da quasi 2.000 euro. Sul podio è salito pure il regular Gianluigi 'speach_90' Ortu (€1.329).

Ed è già andato in archivio, con l'acuto di 'erikkk95', anche il No Limit Hold'em SuperStack 8 Max Super KO da 10 euro di buy in e da 35.118 euro di montepremi (Evento #58). Il player di Villaga si è imposto, per 3.255 euro di premio complessivo, dopo aver superato in volata i compagni di deal '0H MADONNA' (€2.113), 'FERRY58' (€1.480) e 'sunflower2593' (€1.350).

Successi, infine, per 'James Mellro' (€1.817), sempre dopo un accordo a 4, nel No Limit Hold'em Bubble Rush 8 Max Progressive KO da 15 euro di buy in (Evento #61) e per 'Dezva' (€3.627) nel No Limit Hold'em 4 Max Deep Turbo Progressive KO da 30 euro di buy in (Evento #60).

Per tutti gli altri risultati online e live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Andrea 'andryguen' Panarese

I numeri più importanti dei tornei a partire da 50 euro di buy in:

KO Series 59 - Super Thursday 8 Max Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 335

Montepremi Totale: €75.375

Player Left: 27

TOP TEN DAY1

1. cebi57 - 1.986.504

2. Att0nd3l - 1.185.929

3. Excels1oR - 1.161.603

4. Federico 'cirillofe' Cirillo - 1.048.208

5. Eka2811 - 994.941

6. Romauro96 - 965.756

7. Andrea 'andryguen' Panarese - 793.324

8. peppeolin - 788.357

9. 127.0.0.x - 723.872

10. pokerassi318 - 716.832

KO Series 62 - Hyper Money Heist Progressive KO [€20.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 474

Montepremi Totale: €21.330

Final Table Pay Out

Spinner.292 - €3.661

Kelevra0000 - €1.929

Gianluigi 'speach_90' Ortu - €1.329

mannaking - €1.021

dE3RdEYe - €787

Gianlucamar7 - €672

pipolo96 - €501

noprivilege1 - €467

Daniele 'ZyzzRaver' Grasso - €252