E' tornato al successo Danilo 'perfidio' Pianeta, primo nel NoS del sabato sera. A segno anche 'michaelst88' nel Need for Speed mentre si è chiuso con un affollato deal a 4 l'Afternoon on Stars.

Iniziamo il nostro report dal Night on Stars (15.000 euro garantiti) dove Danilo 'perfidio' Pianeta si è assicurato gli oltre 3.000 euro del bottino. Il regular sardo l'ha spuntata al termine di un ultimo tavolo in cui erano in gioco anche 'gabrielepat' (€2.284), 'LA_VESTALE' (€1.722), 'Pappagallo83' (€1.298), '127.0.0.x' (€978), 'ELVISn.1' (€738), 'Melo77sr' (€556), 'Pupillo17' (€419) e 'BPOWERxxx' (€316).



E passiamo al Need for Speed Turbo, da 6.390 euro di montepremi totale, che ha invece registrato lo sprint vincente piazzato da 'michaelst88', per 1.888 euro di prima moneta, ai danni del runner up 'appogol' (€1.257). Sul podio è salito pure 'bigstabian' (€837) che ha preceduto nel pay out gli altri finalisti 'tek699' (€558), 'SuperSayannnn' (€371), 'Suckkkkk' (€327), 'J.B.DELPIGO' (€287), 'IIUK' (€253) e 'FabDeMeis' (€222).



Chiudiamo con l'Afternoon on Stars, da 12.690 euro di prize pool, che è stato contrassegnato da un affollato deal a 4. I player 'piccicomoo' (€1.658), 'FortuneStreet' (€1.407), 'wwwanteddd' (€1.711) e 'You85' (€1.528) hanno infatti deciso di non farsi male una volta eliminati i rivali 'TuSiCheAless' (€7379, 'maxjack375' (€554), 'TodoEnLaCara' (€417), 'LUCKY197225' (€314) e 'diegtgz' (€257).



Per tutti gli altri risultati online restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Mega deal nell'AoS



I numeri più importanti dei 3 tornei del sabato sera:



Night on Stars [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 160

Montepremi Totale: €15.000

Final Table Pay Out



Danilo 'perfidio' Pianeta - €3.030

gabrielepat - €2.284

LA_VESTALE - €1.722

Pappagallo83 - €1.298

127.0.0.x - €978

ELVISn.1 - €738

Melo77sr - €556

Pupillo17 - €419

BPOWERxxx - €316



Need for Speed Turbo [€5.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 71

Montepremi Totale: €6.390

Final Table Pay Out



michaelst88 - €1.888

appogol - €1.257

bigstabian - €837

tek699 - €558

SuperSayannnn - €371

Suckkkkk - €327

J.B.DELPIGO - €287

IIUK - €253

FabDeMeis - €222



Afternoon on Stars [€10.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 282

Montepremi Totale: €12.690

Final Table Pay Out



piccicomoo - €1.658*

FortuneStreet - €1.407*

wwwanteddd - €1.711*

You85 - €1.528*

TuSiCheAless - €737

maxjack375 - €554

TodoEnLaCara - €417

LUCKY197225 - €314

diegtgz - €257



*Deal