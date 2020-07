Super shot per 'labrujita14' che si è preso l'Evento #06 High delle Stadium Series. Sono andati invece a Gaetano 'GAETANO_85z' Preite e 'cristian199999' i tornei Medium e Low. Bel colpo anche per Giovanni 'PICCIONE.G.' Piccione, protagonista nel Need for Speed.

Ma iniziamo il nostro report dall'Evento #06 (No Limit Hold'em 8 Max Progressive KO) delle Stadium Series che ha registrato l'exploit nella parte alta, il torneo da 250 euro di buy in e da quasi 78.000 euro di montepremi totale (346 entries), di uno scatenato 'labrujita14'. Il player di Roma ha superato al Final Table i rivali 'tremendo87' (€8.907), 'oicalob17' (€6.249), 'POKERSARDONE' (€4.485), Riccardo 'CrazyRich85' Basso (€2.589), 'Gibozza' (€1.623), Paolo 'folliabartko' Baroni (€1.715) e 'phildwan265' (€2.180) e si è assicurato un premio complessivo, tra prima moneta e taglie, da ben 12.194 euro.



L'ha spuntata invece Gaetano 'GAETANO_85z' Preite nel torneo Medium da 50 euro di buy in e da 59.670 euro di prize pool (1.326 entries). Il bravissimo pro di Taurisano ha incassato un bottino da 6.928 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in gioco, tra gli altri, il runner up 'majiko15' (€5.118), il terzo classificato 'Slade32' (€2.601) e il già finalista dell'High Paolo 'folliabartko' Baroni (€643).



Successo, infine, per 'cristian199999' (€2.969) nella parte bassa del torneo, il Low da 10 euro di buy in e da 29.988 euro di montepremi (3.332 entries).



E ieri sera si è disputato anche il solito Need for Speed Turbo (143 entries per 12.870 euro di prize pool) dove questa volta si è imposto Giovanni 'PICCIONE.G.' Piccione, primo per 2.681 euro di vincita, su 'KingAndrew87' (€2.016), 'majiko15' (€1.515), '@rm@ndo90' (€1.139), 'marcotomas91' (€856), 'Ettore15865' (€64), Domenico 'scellone9477' Gala (€484), 'pumino77' (€364) e 'raflio88' (€274).



Per tutti gli altri risultati online e live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.



I numeri più importanti dei 4 tornei:



Stadium Series 06 H - NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€75.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 346

Montepremi Totale: €77.850

Final Table Pay Out



labrujita14 - €12.194

tremendo87 - €8.907

oicalob17 - €6.249

POKERSARDONE - €4.485

Riccardo 'CrazyRich85' Basso - €2.589

Gibozza - €1.623

Paolo 'folliabartko' Baroni - €1.715

phildwan265 - €2.180



Stadium Series 06 M - NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€40.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.326

Montepremi Totale: €59.670

Final Table Pay Out



Gaetano 'GAETANO_85z' Preite - €6.928

majiko15 - €5.118

Slade32 - €2.601

King achille - €1.913

pako931 - €2.007

solouncap - €919

cunnemammarua - €1.506

Paolo 'folliabartko' Baroni - €643



Stadium Series 06 L - NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€20.000 GTD]

Buy-in: €10

Entries: 3.332

Montepremi Totale: €29.988

Final Table Pay Out



cristian199999 - €2.969

SpAsIbA87 - €2.362

Il Fregno - €1.199

Bulsara46 - €961

t3sc37iu3 - €620

vitoloni - €553

Nico.Arge - €449

BigGigi23 - €263



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 143

Montepremi Totale: €12.870

Final Table Pay Out



Giovanni 'PICCIONE.G.' Piccione - €2.681

KingAndrew87 - €2.016

majiko15 - €1.515

@rm@ndo90 - €1.139

marcotomas91 - €856

Ettore15865 - €644

Domenico 'scellone9477' Gala - €484

pumino77 - €364

raflio88 - €274