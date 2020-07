Si è chiuso con un affollato deal a 4, tra 'lasvegasmr', 'Tommy1088', Simone 'simopascu96' Pascucci e Renato 'RenatoBelli' Hysenbelli, il No Limit Hold'em 6 Max Progressive KO High delle Stadium Series. Niente accordi nel The Bigger dove l'ha spuntata Simone Speranza.

Ma iniziamo il nostro report dall'Evento #11 High delle Stadium Series, il No Limit Hold'em 6 Max Progressive KO da 125 euro di buy in e da oltre 75.000 euro di montepremi totale (671 entries), dove 'lasvegasmr' si è imposto per 8.270 euro di premio complessivo (moneta più taglie) dopo aver siglato un deal 4 left con 'Tommy1088' (€7.290), Simone 'simopascu96' Pascucci (€3.844) e Renato 'RenatoBelli' Hysenbelli (€6.028).



E si è registrato un accordo, stavolta a 3, anche nel torneo Low da 10 euro di buy in e da quasi 32.000 euro di prize pool (3.555 entries). I player 'veron1990' (€3.293), Stefano 'trippalippa' Foschini (€1.553) e 'jokerfrk' (€1.809) hanno infatti optato per questa soluzione una volta eliminati gli altri finalisti 'Geordie97' (€920), 'MLPGRD8' (€552) e 'giacal1' (€452).



Successo pieno invece per 'piagge10' nella parte media dell'evento (1.463 con 30 euro di buy in). Il toscano ha incassato più di 4.900 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa pure 'IL PAPA591' (€2.592), 'lukefrog97' (€2.100), 'EDDY7633' (€1.086), 'catherinae' (€1.033) e il regular Gabriele 'KingMAvE911' Re (€798).



E ieri sera si sono giocati anche il Bigger e il solito Need for Speed Turbo. Nel torneo più "importante", che metteva in palio 15.000 euro con un buy in da 250 euro (58 entries), è arrivato lo sprint vincente dell'ottimo Simone 'spera91' Speranza (€5.197) ai danni del runner up 'Marcus07.28' (€3.176). Sul terzo gradino del podio è salito 'sapy000' (€2.293) mentre si sono fermati sul più bello Domenico 'domenlan' Lando (€1.655), Dario 'D.Minieri' Minieri (€1.195), Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni (€863) e 'whitediabolic' (€623).



In quello da 100 euro di buy in (139 entries per 12.510 euro di montepremi) ha prevalso 'GeNNaRuleZ' (€2.606) sul già runner up del Bigger 'Marcus07.28' (€1.959) e sul buon Domenico 'ddomenico' Drammis (€1.473). Final table per 'sampei101' (€1.107), 'realaddicted66' (€832), Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni (€626), Davide 'davidecalva' Calvaresi (€470), Alberto 'Everbrun1' Cigliano (€354) e Mauro 'MauroTranky' Tranchedone (€266).



Per tutti gli altri risultati online e live restate 'sintonizzati' con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Simone 'simopascu96' Pascucci



I numeri più importanti dei tornei disputati ieri sera:



Stadium Series 11 H - NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€50.000 GTD]

Buy-in: €125

Entries: 671

Montepremi Totale: €75.487

Final Table Pay Out



lasvegasmr - €8.270*

Tommy1088 - €7.290*

Simone 'simopascu96' Pascucci - €3.844*

Renato 'RenatoBelli' Hysenbelli - €6.028*

Andrea 'kash'mir1985' Montanari - €2.882

pacinistars - €1.187



*Deal



Stadium Series 11 M - NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€30.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 1.463

Montepremi Totale: €39.501

Final Table Pay Out



piagge10 - €4.982

IL PAPA591 - €2.592

lukefrog97 - €2.100

EDDY7633 - €1.086

catherinae - €1.033

Gabriele 'KingMAvE911' Re - €798



Stadium Series 11 L - NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€20.000 GTD]

Buy-in: €10

Entries: 3.555

Montepremi Totale: €31.995

Final Table Pay Out



veron1990 - €3.293*

Stefano 'trippalippa' Foschini - €1.553*

jokerfrk - €1.809*

Geordie97 - €920

MLPGRD8 - €552

giacal1 - €452



*Deal



The Bigger [€15.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 58

Montepremi Totale: €15.000

Pay Out



Simone 'spera91' Speranza - €5.197

Marcus07.28 - €3.176

sapy000 - €2.293

Domenico 'domenlan' Lando - €1.655

Dario 'D.Minieri' Minieri - €1.195

Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni - €863

whitediabolic - €623



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 139

Montepremi Totale: €12.510

Final Table Pay Out



GeNNaRuleZ - €2.606

Marcus07.28 - €1.959

Domenico 'ddomenico' Drammis - €1.473

sampei101 - €1.107

realaddicted66 - €832

Alessandro 'Ale.KJ24' Meloni - €626

Davide 'davidecalva' Calvaresi - €470

Alberto 'Everbrun1' Cigliano - €354

Mauro 'MauroTranky' Tranchedone - €266