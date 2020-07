Il giovedì sera del poker online italiano si è chiuso con i successi alle Stadium Series di 'SpeedOne1', 'Blacker-92' e 'rosalita2007'. Bel colpo anche per Alessio 'fivebet565' Quintavalle che si è aggiudicato il solito Need for Speed Turbo. Ecco il report...

Partiamo dalle Stadium Series dove il risultato migliore l'ha portato a casa 'SpeedOne1'. E' andato infatti al player di Arezzo, che ha incassato più di 12.700 euro, il torneo High (250 euro di buy in e 75.000 euro di prize pool garantito) dell'Evento #14 (No Limit Hold'em 8 Max). L'ultimo ad arrendersi è stato il buon 'Gioemil71' che si è consolato con un premio da 10.674 euro grazie al deal siglato durante l'heads up. Poco prima si era ritrovato out, senza accordo, 'Nino19886' (€7.289). Final table, tra gli altri, per 'Mario 'hhrrr' Pulcini' (€2.131).



Sono andati invece tutti a 'Blacker-92', che ha battuto allo sprint '19MAIUNAGIOIA83' (€5.265), i 7.387 euro proposti dalla parte media (50 euro di buy in e 48.375 euro di montepremi totale) dell'evento. Sul podio è salito pure 'Giogiobubi97' (€3.753) mentre si è piazzato settimo il regular che vive a Piacenza Andrea 'OMG?_?JOKER' Carini (€969).



Successo con accordo infine per 'rosalita2007' (€3.371), che l'ha spuntata su '4everthai' (€2.971), nel Low da 10 euro di buy in e da 27.009 euro di montepremi (3.001 entries). I 2 hanno scelto di scendere a patti una vola eliminato il terzo incomodo Roberto 'RORObrother' Roberti (€1.880). Ottavo posto per l'altro grinder Alessandro 'veneis' Benazzo (€346).



E ieri sera si è giocato anche il Need for Speed Turbo (119 entries per 10.710 euro) che ha registrato l'acuto di Alessio 'fivebet565' Quintavalle, primo per 2.340 euro, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa i rivali 'rihinoho89' (€1.735), Olsi 'olhack' Lala (€1.287), Giuseppe 'peppruocc' Ruocco (€954), 'vifacciolimpare' (€708), 'campa.dani' (€525), Dario 'Cifalino91' Barone (€389), 'Suckkkkk' (€289) e Francesco 'ilmessia84' Favia (€255).



I numeri più importanti dei 4 tornei targati PS:



Stadium Series 14 H - NL Hold'em 8 Max [€75.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 305

Montepremi Totale: €75.000

Final Table Pay Out



SpeedOne1 - €12.717*

Gioemil71 - €10.674*

Nino19886 - €7.289

madda4ever - €5.360

Eka2811 - €3.942

raveon23888 - €2.898

Mario 'hhrrr' Pulcini - €2.131

mr.raiser96 - €1.567



*Deal



Stadium Series 14 M - NL Hold'em 8 Max [€40.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.075

Montepremi Totale: €48.375

Final Table Pay Out



Blacker-92 - €7.387

19MAIUNAGIOIA83 - €5.265

Giogiobubi97 - €3.753

enrighost - €2.675

richgungui - €1.907

baluwins88 - €1.359

Andrea 'OMG?_?JOKER' Carini - €969

MoChuisle7 - €691



Stadium Series 14 L - NL Hold'em 8 Max [€20.000 GTD]

Buy-in: €10

Entries: 3.001

Montepremi Totale: €27.009

Final Table Pay Out



rosalita2007 - €3.371*

4everthai - €2.971*

Roberto 'RORObrother' Roberti - €1.880

AssKombat - €1.340

doctor0367 - €955

assodb92 - €681

put3c4 - €485

Alessandro 'veneis' Benazzo - €346



*Deal



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 119

Montepremi Totale: €10.710

Final Table Pay Out



Alessio 'fivebet565' Quintavalle - €2.340

rihinoho89 - €1.735

Olsi 'olhack' Lala - €1.287

Giuseppe 'peppruocc' Ruocco - €954

vifacciolimpare - €708

campa.dani - €525

Dario 'Cifalino91' Barone - €389

Suckkkkk - €289

Francesco 'ilmessia84' Favia - €255