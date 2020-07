Domenica sera "hot" per gli amanti dell'online. Oltre ai 6 tornei targati Stadium Series si sono infatti giocati il Sunday High Roller e il solito Need for Speed Turbo.

Ma andiamo con ordine iniziando il nostro report dalle Stadium Series. Nei tornei più "importanti" l'hanno spuntata 'lukefrog97' e 'ubisor'. Il primo si è preso l'High (50 euro di buy in e 50.580 euro di prize pool) dell'Evento #17 (No Limit Hold'em 6 Max Progressive KO), per oltre 6.800 euro di bottino, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche Riccardo 'Overbet91' Bonelli (€3.610), 'Vash192' (€3.108), 'Chateaux87' (€1.612), 'nikipelle13' (€1.228) e 'sergio522017' (€1.151).



Il secondo si è invece imposto, per 14.124 euro di vincita, nell'High (125 euro di buy in e 150.000 euro di montepremi garantito) dell'Evento #18 (No Limit Hold'em 8 Max) dopo aver siglato un monster deal a 7 con 'casantotito' (€10.861), 'wwwanteddd' (€10.637), 'zednara' (€12.258), Michele 'smaikol93' Guerrini (€10.392), 'u_PruPPu' (€7.070) e Michael 'Sardo1110' Ibba (€6.957).



Successi anche per 'zhankui' (€3.518), che ha bruciato in heads up lo scatenato Riccardo 'CrazyRich85' Basso, e Dario 'Cifalino91' Barone (€5.247) nella parte media dei 2 eventi e per '2cecchino2' (€4.130) e '1985virus' (€1.568*), che è sceso a patti con 'vision615' (€1.047), 'lusam84' (€1.454) e 'maverick7972' (€918), nei tornei Low.



E ieri sera sono andati in scena pure il Sunday High Roller e il Need for Speed Turbo. Il torneo da 250 euro di buy in ha registrato l'exploit di 'pertugio7' (€5.726) su 'Kelevra0000' (€4.309) e 'CINZIAVINCENZO' (€3.243) mentre quello da 100 euro di buy in è stato contrassegnato dallo sprint decisivo piazzato da 'thestreet86' (€1.725) ai danni del runner up Alessandro 'aleppp' Giannelli (€1.725).



Riccardo 'Overbet91' Bonelli



Questi i numeri più importanti dei tornei:



Stadium Series 17 H - NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€40.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.124

Montepremi Totale: €50.580

Final Table Pay Out



lukefrog97 - €6.880

Riccardo 'Overbet91' Bonelli - €3.610

Vash192 - €3.108

Chateaux87 - €1.612

nikipelle13 - €1.228

sergio522017 - €1.151



Stadium Series 18 H - NL Hold'em 8 Max [€150.000 GTD]

Buy-in: €125

Entries: 1.117

Montepremi Totale: €150.000

Final Table Pay Out



ubisor - €14.124*

casantotito - €10.861*

wwwanteddd - €10.637*

zednara - €12.258*

Michele 'smaikol93' Guerrini - €10.392*

u_PruPPu - €7.070*

Michael 'Sardo1110' Ibba - €6.957*

edofatto - €2.142



*Deal



Stadium Series 17 M - NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€30.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 1.661

Montepremi Totale: €30.000

Final Table Pay Out



zhankui - €3.518

Riccardo 'CrazyRich85' Basso - €2.482

frakkalagan - €1.379

fedevale - €844

Rantolo'91 - €806

mrsmile1987 - €512



Stadium Series 18 M - NL Hold'em 8 Max [€35.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 1.195

Montepremi Totale: €35.000

Final Table Pay Out



Dario 'Cifalino91' Barone - €5.247

riccor98 - €3.740

poccipocci6 - €2.666

Andrea 'Alecigna' Pini - €1,9K

SNUCCI_8 - €1.355

Dario 'D.Minieri' Minieri - €966

Alessandro 'veneis' Benazzo - €688

rafa_nadal51 - €491



Stadium Series 17 L - NL Hold'em 6 Max Progressive KO [€20.000 GTD]

Buy-in: €5

Entries: 3.768

Montepremi Totale: €20.000

Final Table Pay Out



1985virus - €1.568*

vision615 - €1.047*

lusam84 - €1.454*

maverick7972 - €918*

124570 - €529

Erfiodenaaa - €256*



Deal



Stadium Series 18 L - NL Hold'em 8 Max [€30.000 GTD]

Buy-in: €10

Entries: 2.892

Montepremi Totale: €30.000

Final Table Pay Out



2cecchino2 - €4.130

M.Ghiglione - €2.943

fiorinik - €2.098

piagge10 - €1.495

2Ez4Stef - €1.066

ZePecheni - €760

gaving742 - €542

elmas2 - €386



Sunday High Roller [€25.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 106

Montepremi Totale: €25.000

Final Table Pay Out



pertugio7 - €5.726

Kelevra0000 - €4.309

CINZIAVINCENZO - €3.243

Att0nd3l - €2.441

sapy000 - €1.837

sentieri75 - €1.382

NDREKAG11 - €1.040

Frapazzo7 - €783

eheheh88 - €783



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 130

Montepremi Totale: €11.700

Final Table Pay Out



thestreet86 - €1.725*

Alessandro 'aleppp' Giannelli - €1.725*

IMuCkTheNut - €1.725*

TRACHETEeBOOM - €1.725*

oisselino - €773

Kelevra0000 - €573

maco90 - €425

Dario 'Cifalino91' Barone - €315

Simone 'simopascu96' Pascucci - €279



*Deal