Vittorie per Raffaele 'raffa_N5' Francese e Guido 'POGGIAIOLO' Pieraccini nei tornei High e Low (Evento #19) delle Stadium Series. Successo anche per Alessandro 'aleppp' Giannelli che si è preso il solito Need for Speed Turbo. Ecco il report...

Partiamo dalle Stadium Series che avevano in programma l'Evento #19 (No Limit Hold'em). Nel torneo High (125 euro di buy in e 64.125 euro di montepremi totale) l'ha spuntata il regular piemontese Raffaele 'raffa_N5' Francese che si è così assicurato un premio da 8.732 euro dopo aver superato in volata i compagni di deal 'ombra_8989', runner up per 8.098 euro, e Andrea 'makemef0ld' Emanuele, terzo classificato per 7.364 euro.



E' andato invece a 'etta81' la parte media (30 euro di buy in e 31.293 euro di prize pool) dell'evento. Per il player di Bruino è arrivata una moneta da 4.737 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'xxxsandokanx' (€3.358), 'davidino91_' (€2.381), 'P.Pellegrini' (€1.688), 'davidoff8903' (€1.197), 'chiero83' (€849), '_Labigongiola_' (€602), 'tuttoapatata' (€427) e 'TexTornAAdo' (€303).



Successo netto, infine, per il grande Guido 'POGGIAIOLO' Pieraccini (€3.525) nel torneo Low da 10 euro di buy in e da 25.560 euro di montepremi (2.840 entries).



E ieri sera si è giocato anche il Need for Speed Turbo, da 100 euro di buy in (124 entries per 11.160 euro, che ha registrato lo sprint vincente di Alessandro 'aleppp' Giannelli, primo per 2.438 euro, piazzato ai danni del già finalista dell'evento High delle Series Giulio 'FabioBorini' Sonnino (€1.808). Sul podio è salito pure 'KingOfCards23' (€1.341) mentre si sono fermati sul più bello i grinder Dario 'Cifalino91' Barone (€994), Andrea 'ANDREXSORRE' Sorrentino (€737) e Olsi 'olhack' Lala (€266).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Guido 'POGGIAIOLO' Pieraccini



Questi i numeri più importanti dei tornei:



Stadium Series 19 H - NL Hold'em [€50.000 GTD]

Buy-in: €125

Entries: 570

Montepremi Totale: €64.125

Final Table Pay Out



Raffaele 'raffa_N5' Francese - €8.732*

ombra_8989 - €8.098*

Andrea 'makemef0ld' Emanuele - €7.364*

S0Y-GENIAL - €4.108

torik77 - €2.982

Giulio 'FabioBorini' Sonnino - €2.165

BetterCallSax - €1.571

blz2412 - €1.141

BigGigi23 - €828



*Deal



Stadium Series 19 M - NL Hold'em [€30.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 1.159

Montepremi Totale: €31.293

Final Table Pay Out



etta81 - €4.737

xxxsandokanx - €3.358

davidino91_ - €2.381

P.Pellegrini - €1.688

davidoff8903 - €1.197

chiero83 - €849

_Labigongiola_ - €602

tuttoapatata - €427

TexTornAAdo - €303



Stadium Series 19 L - NL Hold'em [€20.000 GTD]

Buy-in: €10

Entries: 2.840

Montepremi Totale: €25.560

Final Table Pay Out



Guido 'POGGIAIOLO' Pieraccini - €3.525

kris09876 - €2.472

giorgio0355 - €1.735

Thegorgyfarm - €1.217

Rust2779 - €854

SamaelWish - €600

razziedda64 - €421

Lop3_95 - €295

El_lom997 - €207



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 124

Montepremi Totale: €11.160

Final Table Pay Out



Alessandro 'aleppp' Giannelli - €2.438

Giulio 'FabioBorini' Sonnino - €1.808

KingOfCards23 - €1.341

Dario 'Cifalino91' Barone - €994

Andrea 'ANDREXSORRE' Sorrentino - €737

Bulgaro98 - €547

ciollo86 - €406

mitroa - €301

Olsi 'olhack' Lala - €266