Sono rimasti in 196 a contendersi la vittoria nel Main Event delle Stadium Series. Già archiviato invece l'altro torneo High che ha registrato l'acuto di Stefano Stracquadaino. Split nel Need for Speed.

Ma iniziamo il nostro report dalle Stadium Series che proponevano, tra gli altri, il Main Event (No Limit Hold'em 8 Max Progressive KO) da 250 euro di buy in e da oltre 580.000 euro di montepremi totale (2.593 entries). Al termine di un avvincente Day1 (196 i player left) si è preso la vetta lo scatenato 'BigFish0403' che ha accumulato più di 4,3 milioni di gettoni virtuali.



Alle sue spalle si sono fatti strada 'pilu1987', al momento secondo con 2.435.017, e 'ilbadile0543', terzo con 2.203.313. Nei Top Ten troviamo anche 'blutramonto' (1.634.962), 'MeLLowYeLL0w' (1.627.859), 'gepetto23' (1.491.121), 'tias7057' (1.484.496), 'alvivisi' (1.451.457), Matteo 'TESTADIDONNA' Calzoni (1.443.017) e 'rexnel', decimo con 1.414.901.



E' andato invece già in archivio l'altro torneo High (50 euro di buy in e 52.155 euro di prize pool), quello dell'Evento #25 (No Limit Hold'em). Dopo quasi 8 ore di gioco l'ha infatti spuntata l'ottimo Stefano 'Tortellinho9' Stracquadaino, primo per 6.128 euro di bottino, sui compagni di deal 'kristal1302' (€6.087) e 'dugao81' (€5.243).



E sempre il regular che vive a Casalecchio di Reno ha sfiorato il clamoroso bis, per altri 4.317 euro, nel Low (1.904 entries con 30 euro di buy in) dell'Evento #26. In questo caso ha fatto meglio 'TopDogg2.0' che si è preso i 5.639 euro della prima moneta. Sul podio è salito pure Umberto 'thelusor89' Calabrese, terzo per 2.383 euro.



Successi, infine, per un super 'alby2789' (€16.058) nel No Limit Hold'em 8 Max Progressive KO Medium da 155.250 euro in montepremi (1.380 entries con 125 euro di buy in) e rispettivamente per 'phalanx96' (€4.577) e 'MattyOnAir' (€2.722) nei tornei Medium e Low dell'Evento #25.



Da segnalare, al di fuori delle Series, l'accordo alla pari siglato tra Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio e Federico 'IFOLDACES4U' Piroddi nel Need for Speed Turbo da 100 euro di buy in (188 entries). I 2 grinder si sono divisi quasi 3.000 euro a testa una volta eliminati gli altri finalisti 'mr.raiser96' (€1.845), 'dugao81' (€1.367), 'Ris0_e_P1s3lli' (€1.012), 'LORENZOKINGG' (€750), 'kira221271' (€555), 'CARUSINO13' (€411) e 'Mizzo9966' (€305).



I numeri più importanti dei tornei di ieri sera:



Stadium Series 26 H - Main Event [€500.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 2.593

Montepremi Totale: €583.425

Player Left: 196

TOP TEN DAY1



1. BigFish0403 - 4.367.681

2. pilu1987 - 2.435.017

3. ilbadile0543 - 2.203.313

4. blutramonto - 1.634.962

5. MeLLowYeLL0w - 1.627.859

6. gepetto23 - 1.491.121

7. tias7057 - 1.484.496

8. alvivisi - 1.451.457

9. Matteo 'TESTADIDONNA' Calzoni - 1.443.017

10. rexnel - 1.414.901



Stadium Series 25 H - NL Hold'em [€40.000 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 1.159

Montepremi Totale: €52.155

Final Table Pay Out



Stefano 'Tortellinho9' Stracquadaino - €6.128*

kristal1302 - €6.087*

dugao81 - €5.243*

rox7391 - €2.813

francoquaran - €1.995

Solid27 - €1.414

Mr.Squid92 - €1.003

IlProfMoski - €711

IPFMF1916 - €504



*Deal



Stadium Series 26 M - NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€150.000 GTD]

Buy-in: €125

Entries: 1.380

Montepremi Totale: €155.250

Final Table Pay Out



alby2789 - €16.058

Pepitostars - €10.191

Vincenzo 'natoil4lugli' Ruggiero - €9.253

Raffaele 'raffa_N5' Francese - €7.649

simonpoker89 - €4.617

francoquaran - €3.316

raflio88 - €2.980

Polainonani - €1.794



Stadium Series 25 M - NL Hold'em [€30.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 1.762

Montepremi Totale: €31.716

Final Table Pay Out



phalanx96 - €4.577

MircoNovantotto - €3.211

relax200 - €2.253

SNUCCI_8 - €1.581

attilatinto - €1.110

bubblepigeon - €779

piedeamaro72 - €546

coraia - €383

lievenaturale - €269



Stadium Series 26 L - NL Hold'em 8 Max Progressive KO [€30.000 GTD]

Buy-in: €30

Entries: 1.904

Montepremi Totale: €51.408

Final Table Pay Out



TopDogg2.0 - €5.639

Stefano 'Tortellinho9' Stracquadaino - €4.317

Umberto 'thelusor89' Calabrese - €2.383

njpet - €1.637

Maravilla011 - €1.266

etta81 - €1.008

Karim1702 - €569

barlady984 - €954



Stadium Series 25 L - NL Hold'em [€20.000 GTD]

Buy-in: €5

Entries: 3.760

Montepremi Totale: €20.000

Final Table Pay Out



MattyOnAir - €2.722

HARDWELL96 - €1.909

r_secret_7 - €1.339

PLATINOFUCHS - €940

sapy000 - €660

Myskin87 - €463

EffeDeKing - €325

GAMAU71 - €228

indokush89 - €160



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 188

Montepremi Totale: €16.920

Final Table Pay Out



Luigi 'Il-Giuglia' D'Alterio - €2.927*

Federico 'IFOLDACES4U' Piroddi - €2.927*

mr.raiser96 - €1.845

dugao81 - €1.367

Ris0_e_P1s3lli - €1.012

LORENZOKINGG - €750

kira221271 - €555

CARUSINO13 - €411

Mizzo9966 - €305



*Deal