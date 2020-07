E' andato a 'ThE_LeGgEnD_X', che ha superato in volata 'imbroglionec' e Simone 'simopascu96' Pascucci, il Night on Stars del martedì sera. Successi anche per 'cipirrino' e 'Albertoc0'.

Ma iniziamo il nostro report dal NoS (30.000 euro di prize pool) che è stato contrassegnato dall'exploit di 'ThE_LeGgEnD_X'. Per lui è arrivata una moneta da 5.704 euro grazie allo sprint decisivo piazzato ai danni del runner up 'imbroglionec' (€4.181) e del terzo classificato Simone 'simopascu96' Pascucci (€3.064). Si è arreso invece poco prima del podio il regular Nikol 'barabbic' Babic (€2.246) che ha preceduto nel pay out gli altri finalisti 'M.Consoli14' (€1.646), 'ImAt3k' (€1.207), 'prampo410' (€885), 'fillo181989' (€648) e 'BIGMADDA' (€475).



E passiamo al Need for Speed Turbo (10.000 euro garantiti) che ha registrato la vittoria di 'cipirrino', per 2.375 euro di bottino, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa anche 'patgall75' (€1.746), Andrea 'andryguen' Panarese (1.284), 'JD.89K' (€944), 'baturino' (€694), 'tia765' (€511), 'steph91861' (€375), 'Nisio98' (€329) e 'Suckkkkk' (€288).



Chiudiamo con l'Afternoon on Stars, da 50 euro di buy in e da 7.830 euro di montepremi totale, dove si è imposto 'Albertoc0'. Il player che gioca da Lugo ha incassato i 1.577 euro del primo premio dopo aver battuto in heads up 'narmer92' (€1.196). Terzo posto per 'tomymonreale' (€907) mentre ha chiuso ottavo il buon Matteo 'sgrillex' Sarais (€301).



I numeri più importanti dei tornei di ieri sera:



Night on Stars [€30.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 290

Montepremi Totale: €30.000

Final Table Pay Out



ThE_LeGgEnD_X - €5.704

imbroglionec - €4.181

Simone 'simopascu96' Pascucci - €3.064

Nikol 'barabbic' Babic - €2.246

M.Consoli14 - €1.646

ImAt3k - €1.207

prampo410 - €885

fillo181989 - €648

BIGMADDA - €475



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 88

Montepremi Totale: €10.000

Final Table Pay Out



cipirrino - €2.375

patgall75 - €1.746

Andrea 'andryguen' Panarese - €1.284

JD.89K - €944

baturino - €694

tia765 - €511

steph91861 - €375

Nisio98 - €329

Suckkkkk - €288



Afternoon on Stars [€7.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 174

Montepremi Totale: €7.830

Final Table Pay Out



Albertoc0 - €1.577

narmer92 - €1.196

tomymonreale - €907

basilio910 - €688

KTP0KP - €522

aleorsi98 - €396

Matteo 'sgrillex' Sarais - €301

RenatoINT - €228

AleMaster8 - €228