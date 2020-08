Si è chiuso con un affollato deal a 5 il Night on Stars del venerdì sera. Alla fine l'ha spuntata 'antonegreanu' su 'mobilusa', 'macsemacs', 'tidus8989' e 'vmart78'. Successi pieni per 'DEDOPIU' nel Need for Speed e 'ManlnBlackk' nell'Afternoon on Stars.

Ma iniziamo il nostro report dal torneo più "importante", il Night on Stars da 16.200 euro in montepremi (180 entries con 100 euro di buy in), dove uno scatenato 'antonegreanu' ha battuto in volata i compagni di deal 'mobilusa' (€1.715), 'macsemacs' (€2.424), 'tidus8989' (€1.633) e 'vimart78' (€1.698), e si è così messo in tasca un bottino da 2.180 euro.



Nessun accordo invece nel Need for Speed Turbo (76 entries per 6.840 euro di prize pool) dove la prima moneta, da 1.665 euro, l'ha incassata interamente 'DEDOPIU'. Ha provato a fermarlo in tutti i modi 'SERRASG' che si è comunque preso i 1.244 euro del secondo premio. Sul podio è salito pure 'madda4ever' (€929) mentre si è fermato sul più bello 'indaco2020' (€694). Final table, tra gli altri, per il regular Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci (€195).



E chiudiamo con l'Afternoon on Stars (183 entries per 8.235 di montepremi totale) che ha registrato il trionfo "netto" di 'ManlnBlackk' (€1.635) su 'Sk1llsg4m3' (€1.213), 'CIPROMCFLY16' (€900), 'M3ssiD10s' (€668), 'luciomerindo' (€495), Antonio 'mrprinco riv' Volpicelli (€367), 'uliuzz87' (€273), 'loS3rd' (202) e Filippo '19JAHJAH92' Zanandrea (€202).



Mega deal nel NoS



I numeri più importanti dei tornei di ieri sera:



Night on Stars [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 180

Montepremi Totale: €16.200

Final Table Pay Out



antonegreanu - €2.180*

mobilusa - €1.715*

macsemacs - €2.424*

tidus8989 - €1.633*

vimart78 - €1.698*

gas1575 - €718

pancio2016 - €532

igrooo - €394

follettoible - €292



*Deal



Need for Speed Turbo [€5.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 76

Montepremi Totale: €6.840

Final Table Pay Out



DEDOPIU - €1.665

SERRASG - €1.244

madda4ever - €929

indaco2020 - €694

highR 76 - €518

bigpaffu - €387

omommile - €289

keyrosh88 - €216

Enrico 'Wh4TisL0v3' Camosci - €195



Afternoon on Stars [€7.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 183

Montepremi Totale: €8.235

Final Table Pay Out



ManlnBlackk - €1.635

Sk1llsg4m3 - €1.213

CIPROMCFLY16 - €900

M3ssiD10s - €668

luciomerindo - €495

Antonio 'mrprinco riv' Volpicelli - €367

uliuzz87 - €273

loS3rd - €202

Filippo '19JAHJAH92' Zanandrea - €202