Ancora a segno Nikol 'barabbic' Babic che stavolta si è preso il Night on Stars Super KO Edition. Shot anche per Alessandro 'alesiena17' Siena nel Need for Speed e 'sofsant' nel Thursday SuperStack PKO delle MicroMillions. Ecco il report...

Iniziamo dal NoS Super KO Edition, da 50.000 euro garantiti, che ha registrato l'ennesimo colpo di Nikol Babic. Il regular mantovano, che gioca con il nick 'barabbic', ha superato al Final Table rivali del calibro di Nicolò '3N.M0' Molinelli (€2.307), Nicolò 'WhyAlw4ysM3_' Serlenga (€2.148), Igor 'SMagicS-84' Saia (€1.205) e Simone 'stizone49' Stizzoli (€657) e si è assicurato un premio complessivo, tra prima moneta e taglie, da 11.425 euro.



E' andato invece all'altro regular Alessandro 'alesiena17' Siena il Need for Speed Turbo da 10.000 euro. Il giovane originario di San Giovanni Rotondo (Foggia) ha incassato i 2.375 euro del bottino dopo aver battuto in heads up 'Frapazzo7' (€1.746). Sul podio è salito pure 'flavios833' (€1.284) mentre ha chiuso quarto Andrea 'Andreacigna' Pini (€944).



E passiamo alle MicroMillions che ieri proponevano alcuni interessanti tornei. Nel più cospicuo, il No Limit Hold'em Daily Main Progressive KO 6 Max da 10 euro di buy in e da da oltre 27.000 euro in montepremi (Evento #26), si è imposto 'Pn000' (€2.747) sui compagni di deal 'buch175' (€1.270), 'giocupi' (€1.290) e 'MisterX722' (€1.272).



Trionfo con accordo anche per 'BERGAMO78N2' (€2.232) nel Micro High Roller 8 Max da 15 euro di buy in e da 16.213 euro di prize pool (Evento #27). Nessun compromesso invece nel Thursday SuperStack Progressive KO da 25.578 euro (Evento #28) dove l'ha spuntata uno scatenato 'sofsant' (€3.246) su 'fulltimepk' (€1.996) e 'batman760' (€1.134).



Alessandro 'alesiena17' Siena insieme ad alcuni amici



I numeri dei tornei più "importanti" di ieri sera:



Night on Stars Super KO Edition [€50.000 GTD]

Buy-in: €250

Entries: 209

Montepremi Totale: €50.000

Final Table Pay Out



Nikol 'barabbic' Babic - €11.425

OmarWhite71 - €5.765

lemondeourien - €3.548

Nicolò '3N.M0' Molinelli - €2.307

Nicolò 'WhyAlw4ysM3_' Serlenga - €2.148

u_PruPPu - €2.196

Igor 'SMagicS-84' Saia - €1.205

Suckkkkk - €901

Simone 'stizone49' Stizzoli - €657



Need for Speed Turbo [€10.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 93

Montepremi Totale: €10.000

Final Table Pay Out



Alessandro 'alesiena17' Siena - €2.375

Frapazzo7 - €1.746

flavios833 - €1.284

Andrea 'Andreacigna' Pini - €944

KingOfCards23 - €694

dario6990 - €511

DEDOPIU - €375

delfino1977 - €329

zettigno - €288



MicroMillions 26 - Daily Main Progressive KO 6 Max [€20.000 GTD]

Buy-in: €10

Entries: 3.059

Montepremi Totale: €27.531

Final Table Pay Out



Pn000 - €2.747*

buch175 - €1.270*

giocupi - €1.290*

MisterX722 - €1.272*

verdezer0 - €650

Suckkkkk - €469



*Deal



MicroMillions 27 - Micro High Roller 8 Max [€15.000 GTD]

Buy-in: €15

Entries: 1.201

Montepremi Totale: €16.213

Final Table Pay Out



BERGAMO78N2 - €2.232*

gattopard570 - €1.932*

Andrea 'OMG?_?JOKER' Carini - €1.235

Frassicone00 - €880

POKERFREDDY0 - €627

tibetano10 - €447

St3ffolo - €319

PERRYYYYYYY - €227

supermark833 - €164



*Deal



MicroMillions 28 - Thursday SuperStack Progressive KO [€25.000 GTD]

Buy-in: €20

Entries: 1.421

Montepremi Totale: €25.578

Final Table Pay Out



sofsant - €3.246

fulltimepk - €1.996

batman760 - €1.134

Assuncao16 - €785

Amicomioo - €525

lullina05 - €798

Canelupo96 - €728

luca200000 - €359

SmartUorky - €212