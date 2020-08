Shot per il calabrese Salvatore 'theboss19902' Bonanno nel NoS del mercoledì sera. A segno anche 'malgrozzi' e Nikol 'barabbic' Babic negli eventi più "importanti" delle MicroMillions.

Ma iniziamo il nostro report sugli MTT online dal Night on Stars, da 20.000 euro garantiti, dove il regular di Amantea (Cosenza) Salvatore 'theboss19902' Bonanno ha sbaragliato la concorrenza e si è assicurato il primo premio da oltre 4.000 euro. Ha provato a fermarlo in tutti i modi 'tidus8989', runner up per 3.032 euro, mentre si è arreso una volta approdato sul podio 'Godggod98', terzo classificato per 2.293 euro.



E sempre lo straripante Bonanno (€317) ha centrato il suo secondo Final Table della serata nel Need for Speed Turbo (7.500 euro ragantiti) che ha registrato l'allungo decisivo di 'PibeDeOro88', per 1.826 euro di bottino, sui più diretti inseguitori 'sergio18641' (€1.364), 'gabrielepat' (€1.019), 'campa.dani' (€761) e 'KingOfCards23' (€568).



Sono andati invece a 'malgrozzi' e Nikol 'barabbic' Babic i 2 tornei "TOP" delle MicroMillions: il No Limit Hold'em Daily Main Progressive KO 8 Max da 27.396 euro di montepremi totale (3.044 entres con 10 euro di buy in) e il No Limit Hold'em Micro High Roller 6 Max da 15.444 euro di prize pool (1.144 entries con 15 euro di buy in).



Il primo ha incassato più di 2.700 euro, tra moneta e taglie, al termine di un ultimo tavolo in cui erano in gioco anche 'morro50' (€1.724), 'Maravilla011' (€1.136), 'SNUCCI_8' (€907), 'kkondor88' (€550), 'JOLLYVINCY84' (€533), 'bubo76158' (€520) e 'X-UOMONERO-X' (€314). Il grinder classe '92 si è messo in tasca 2.338 euro dopo aver battuto allo sprint 'rello71' (€1.607) e 'ManInBlack000' (€1.105).



Per tutti gli altri risultati online e live restate "sintonizzati" con la nostra home o entrate nel canale Telegram Notizie Poker.

Nikol 'barabbic' Babic



I numeri più importanti dei 4 tornei targati PS:



Night on Stars [€20.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 176

Montepremi Totale: €20.000

Final Table Pay Out



Salvatore 'theboss19902' Bonanno - €4.008

tidus8989 - €3.032

Godggod98 - €2.293

tony481 - €1.735

Trauermarsch - €1.312

gianni5312 - €993

SDN64 - €751

Giuseppe 'TheL0oser' Di Stasio - €568

zibo75 - €430



Need for Speed Turbo [€7.500 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 76

Montepremi Totale: €7.500

Final Table Pay Out



PibeDeOro88 - €1.826

sergio18641 - €1.364

gabrielepat - €1.019

campa.dani - €761

KingOfCards23 - €568

didy_hau - €425

Salvatore 'theboss19902' Bonanno - €317

ilruotino - €237

Solidus63 - €214



MicroMillions 62 - Daily Main Progressive KO 8 Max [€20.000 GTD]

Buy-in: €10

Entries: 3.044

Montepremi Totale: €27.396

Final Table Pay Out



malgrozzi - €2.735

morro50 - €1.724

Maravilla011 - €1.136

SNUCCI_8 - €907

kkondor88 - €550

JOLLYVINCY84 - €533

bubo76158 - €520

X-UOMONERO-X - €314



MicroMillions 63 - Micro High Roller 6 Max [€10.000 GTD]

Buy-in: €15

Entries: 1.144

Montepremi Totale: €15.444

Final Table Pay Out



Nikol 'barabbic' Babic - €2.338

rello71 - €1.607

ManInBlack000 - €1.105

DanielAA16 - €760

speeddepp - €523

AstralProfes - €359