Bel colpo per 'thor197072' che si è imposto nel NoS dove ha chiuso quinto il buon Michele 'Lelik53' Limongi. E' andato a segno anche Domenico 'domenlan' Lando, protagonista nel Need for Speed Turbo, mentre 'toretto00089' e 'M3ssiD10s' si sono praticamente divisi l'AoS.

Ma iniziamo il nostro report dal trionfo di 'thor197072' nel Night on Stars da oltre 15.000 euro di montepremi totale (168 entries). Per il vincitore è arrivata una moneta da poco più di 3.000 euro al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, 'ManlnBlackk' (€2.292), Michele 'Lelik53' Limongi (€992) e Andrea 'makemef0ld' Emanuele (€429).



E' andato invece a un sempre ottimo Domenico 'domenlan' Lando il Need for Speed Turbo da 6.390 euro di prize pool (71 entries). Il grinder di lungo corso ha superato allo sprint il runner up 'Sk1llsg4m3' (€1.257) e il terzo classificato 'CAPATOSTA818' (€837) e si è messo cosi in tasca i 1.888 euro del bottino. Da segnalare l'ottavo posto centrato da 'gabrielepat' (€253).



Chiudiamo con l'Afternoon on Stars (215 entries con 50 euro di buy in) dove 'toretto00089' e 'M3ssiD10s' si sono praticamente divisi la posta per poco più di 1.600 euro a testa. I 2 hanno deciso di non farsi male non appena si è ritrovato out il terzo incomodo 'pramsi62' (€1.035). Poco prima erano finiti fuori il già finalista del NoS '..CECCHINO30' (€767) e il regular Gianluigi 'AA-GIANLU-AA' Giuliani (€569).



I numeri più importanti dei 3 tornei targati PS:



Night on Stars [€15.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 168

Montepremi Totale: €15.120

Final Table Pay Out



thor197072 - €3.030

ManlnBlackk - €2.292

raffasaronno - €1.734

cantalupense - €1.311

Michele 'Lelik53' Limongi - €992

stocazzo217 - €750

yanke17 - €568

Andrea 'makemef0ld' Emanuele - €429

..CECCHINO30 - €325



Need for Speed Turbo [€5.000 GTD]

Buy-in: €100

Entries: 71

Montepremi Totale: €6.390

Final Table Pay Out



Domenico 'domenlan' Lando - €1.888

Sk1llsg4m3 - €1.257

CAPATOSTA818 - €837

KiroiSenko - €558

M.Ghiglione - €371

tortellino54 - €327

bigstabian - €287

gabrielepat - €253

KITAMMUORT2206 - €222



Afternoon on Stars [€7.500 GTD]

Buy-in: €50

Entries: 215

Montepremi Totale: €9.675

Final Table Pay Out



toretto00089 - €1.609*

M3ssiD10s - €1.672*

pramsi62 - €1.035

..CECCHINO30 - €767

Gianluigi 'AA-GIANLU-AA' Giuliani - €569

Annageppo - €422

dinamopinz38 - €312

SebastianThy - €232

wwwanteddd - €232



*Deal