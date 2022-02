PIW intervista Danilo Cisternino: “Con la vittoria al Million ho realizzato il sogno della mia vita”

PIW intervista Danilo Cisternino. Abbiamo appena sentito il fresco vincitore dell’Euro Poker Million di Rozvadov, ecco cosa ci ha raccontato…

PIW intervista Danilo Cisternino: “L’emozione è stata davvero tanta, perché ho realizzato il sogno della mia vita”

Ciao Danilo, prima di tutto ti porto i complimenti da tutta PIW per la tua splendida vittoria a Rozvadov, sei stato davvero grande! Immagino la gioia a fine heads up… ti va di parlarci delle tue sensazioni e soprattuto dell’emozione che hai provato nel momento del trionfo?

Ciao Peppe, grazie mille a tutti voi di PIW per i complimenti… fanno un sacco piacere :-). Sono felicissimo di aver giocato un bel poker, ero abbastanza in forma. L’emozione è stata tanta, perché ho realizzato il sogno della mia vita. Vincere un bel torneo, così, meritandolo in ogni senso, è stata la cosa più bella che potesse accadermi.

Quando hai capito che potevi veramente arrivare in fondo al torneo?

A metà Day2, quando sono arrivato al tavolo televisivo. Lì ho fatto un hero call con second pair e mi sono giocato tutto in quello spot. Quando gioco seguo sempre il mio pensiero… potevo foldare anche per non rischiare ma non era la cosa giusta da fare in quel momento, soprattutto per il mio modo di giocare a poker. Una volta andato avanti, ho capito che avrei potuto vincere.

PIW intervista Danilo Cisternino: “Adesso sono scarico, il prossimo torneo a fine marzo”

Che progetti hai, quale sarà il prossimo torneo che giocherai?

In questo periodo, passata tutta l’adrenalina per la vittoria del Million, sono abbastanza scarico. Adesso mi dedicherò ad altro e mi gusterò per un po’ la soddisfazione di quanto ho fatto. Poi, credo a fine marzo, tornerò ai tavoli, ho visto che c’è qualcosa che mi piacerebbe giocare sempre a Rozvadov.

Ultima domanda, giochi anche online?

Ho sempre giocato pochissimo online, preferisco il poker dal vivo. Comunque quando l’ho fatto mi sono dedicato agli heads up e qualche volta ai tornei domenicali.

Perfetto Danilo, grazie per l’intervista e di nuovo complimenti per il grandioso successo. A presto…

Grazie a voi, ciao Peppe. Un saluto a tutti!

