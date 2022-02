Poker live: un fantastico Danilo Cisternino vince il Million, battuto in heads up Mehrdad Nasiri

Poker live 7 Febbraio. Straordinario successo per Danilo Cisternino nell’Euro Poker Million da oltre 1 milione di euro in prize pool. L’italiano ha superato nello scontro decisivo l’olandese Mehrdad Nasiri. Sul podio è salito pure il ceco Přemysl Rada.

Poker live 7 Febbraio: trionfo azzurro, il Million lo vince Danilo Cisternino

Bellissima notizia dal King’s Casino e Resort di Rozvadov, dove l’italiano Danilo Cisternino si è aggiudicato la vittoria nell’evento Euro Poker Million da 500 euro di buy in e da oltre 1 milione di euro di montepremi totale (2.557 entries).

Danilo ha battuto in heads up il player olandese Mehrdad Nasiri, secondo classificato per 82.500 euro, e si è così portato a casa il titolo di campione e ben 150.000 euro di bottino. Sul podio è salito anche il ceco Přemysl Rada, che si è messo in tasca i 55.880 euro del terzo posto, mentre è arrivata la “medaglia di legno” per il greco Poullos Ioannis, chipleader del Day2.

Gli altri italiani…

Ottimo piazzamento per Gian Maria Orecchia che pur avendo mollato nelle fasi più calde del Final Table si è comunque assicurato il quinto posto, per quasi 33.000 euro di premio, ed il ticket per andare a giocare il Main Event delle WSOP Europe 2022. Alle WSOPE ci sarà anche Giovanni Emanuele Palma, che si è garantito l’accesso grazie al sesto posto da 25.750 euro.

Niente da fare invece per gli altri 2 azzurri che avevano superato il Day2. Gianluca Gallo e Agostino Scozzari sono infatti finiti fuori dai giochi, prima del Final Table, rispettivamente in 15esima e 20esima posizione con un premio di consolazione da 7.050 e 5.300 euro.

Poker live 7 Febbraio: i Top Ten del Million di Rozvadov

Questo, nel dettaglio, il pay out ufficiale dell’ultimo tavolo (in grassetto i 3 azzurri):

1. DANILO CISTERNINO – €150.000

2. MEHRDAD NASIRI – €82.500

3. PREMYSL RADA – €55.880

4. POULLOS IOANNIS – €41.000

5. GIAN MARIA ORECCHIA – €32.950

6. GIOVANNI EMANUELE PALMA – €25.750

7. DJAMEL OUARET – €18.950

8. ‘BJKO7’ – €13.450

9. VITO GIUSEPPE VELLA – €10.281

10. GORAN HRISTOVSKI – €8.850

