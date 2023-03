Durante una pausa del torneo Planet Poker Live, svolto a Malta dal 22 al 26 marzo 2023, abbiamo avuto il piacere di intervistare Giada Fang. Ecco il resoconto della nostra intervista e il video originale. Giada Fang: il 2023 è iniziato con il botto grindando online.

Planet Poker Live: ottima struttura

Piw: Come è andato il tuo torneo qui a Malta?

Giada: sono uscita a sette dai premi, ma anche se non sono andata in the money, sono contenta perche la struttura del torneo era molto bella con un field molto morbido.

Piw: Parliamo di poker online, come stà andando il tuo 2023?

Giada Fang: nel 2023 ho giocato prevalentemente su poker room italiane e devo dire che è andata molto bene. Ho vinto diversi eventi importanti e sono molto soddisfatta dei miei risultati.

Piw: Torneranno ancora io Team Pro?

Giada: La mia speranza è quella che si possa tornare un pochino alle origini, perchè i team pro sono un valore aggiunto per le sale da gioco, ma purtroppo con l’introduzione del Decreto Dignità è impossibile per ora che si possa pensare al ritorno a breve dei Team Pro.

Piw: La liquidità condivisa nel poker online, può essere il valore aggiunto?

Giada: penso che il poker italiano possa andare avanti anche da solo, a me come professionista mi piacerebbe che arrivasse la liquidità condivisa, ma al momento non penso sia possibile.

Piw: Spesso passi dei periodi di tempo qui a Malta, come ti trovi e quale differenza noti giocando sulle sale.com?

Giada: a me piace molto Malta perchè la trovo molto rilassante. Mi piace giocare sulle sale.com, ma il field è sicuramente molto più duro e gioco principalmente quando ci sono i grossi eventi.