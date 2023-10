Strategie vincenti per il Blackjack: ecco qualche consiglio

La giusta strategia del blackjack abbasserà il vantaggio del casinò e, se padroneggi il conteggio delle carte, potrebbe perfino permetterti di vincere al tavolo. Se giochi con la strategia base, puoi ridurre il vantaggio del casinò a circa lo 0,5%, rendendo il blackjack un gioco con uno dei margini più bassi per la casa di tutto il casinò.

Ti forniremo consigli di gioco in questa guida di base al blackjack. Continua a leggere per scoprire tutto sul miglior modo di giocare al 21 nei casinò terrestri e sui siti di gioco online.

Strategia base per il Blackjack

Che tu stia giocando in un casinò fisico o in un casinò online, la strategia sarà la stessa. La cosa principale da considerare non è solo la tua mano, ma anche quella del dealer.

Se il dealer mostra una carta forte, questo cambierà quanto sarai aggressivo. Allo stesso modo, se il dealer mostra una carta scadente, puoi rischiare di meno nella speranza che sballi. Ecco alcune strategie su come vincere a blackjack:

Quando dovresti chiedere un’altra carta a blackjack?

Il livello di rischio che prendi chiedendo un’altra carta deve aumentare quando il dealer ha buone possibilità di avere una buona mano. Considera alcune regole di base su quando chiedere un’altra carta a blackjack:

È una buona idea chiedere un’altra carta quando le tue carte sommano 11 o meno. A questo punto è impossibile sballare, quindi non hai nulla da perdere chiedendo un’altra carta.

Se il dealer mostra un sette o più, valuta di essere aggressivo. Fino a quando hai meno di 17, pensa di chiedere un’altra carta.

Quando dovresti fermarti?

A seconda della tua propensione al rischio, fermarsi può essere una delle parti più difficili del blackjack. Tuttavia, ci sono alcuni momenti statisticamente intelligenti in cui dovresti assolutamente fermarti.

Se hai un punteggio duro di 17 o superiore, è un buon momento per fermarsi. È improbabile che otterrai la carta bassa di cui hai bisogno se chiedi un’altra carta in questa circostanza. Le probabilità sono migliori per te se ti fermi, anche se il dealer sta mostrando una figura o un asso.

Fermati quando hai un 12 duro o superiore e il dealer mostra un 5 o un 6. Un 6 è la peggior carta per un dealer, perché la probabilità che sballi è più alta. Indipendentemente da ciò che hai, se è sopra il 12, fermarsi ti darà più possibilità di uscirne in vantaggio.

Cos’è l’assicurazione nel Blackjack?

Statisticamente parlando, non dovresti mai comprare l’assicurazione. Il motivo è semplice: le probabilità sono leggermente contro di te, il che significa che se giochi un numero infinito di mani, perderai più soldi pagando l’assicurazione di quanti ne vincerai.

Cos’è il raddoppio?

Le scommesse secondarie sono dove un giocatore aumenta davvero le sue vincite e le successive probabilità di vincere a blackjack. Una di queste scommesse è il raddoppio. Puoi raddoppiare con qualsiasi coppia iniziale di carte che ricevi, raddoppiando la tua puntata iniziale. Poi ottieni un’altra carta, ma solo una. Se vinci la mano, vinci il doppio della tua puntata originale.

Ti stai chiedendo quando raddoppiare a blackjack? Dovresti considerare il raddoppio ogni volta che sei in una posizione in cui un’altra carta potrebbe aiutarti molto. Per esempio, se hai due carte che sommano 10 o 11, una figura o un 10 porteranno il tuo totale a 20 o 21.

Allo stesso modo, se il dealer ha una carta scoperta negativa, come un sei, questo aumenta le tue possibilità di vincere e rende più strategico il raddoppio.

Quando inizi, considera il raddoppio ogni volta che hai 11, a meno che il dealer non abbia un asso, e ogni volta che hai 10, a meno che il dealer non abbia un 10 o un asso. Potresti anche raddoppiare con un nove, quando il dealer ha una carta iniziale negativa, come un sei, un cinque, un quattro o un tre.

Cos’è lo Split?

Lo Split è un’opzione ogni volta che le tue prime due carte sono una coppia, come due nove o due tre. Quando splitti, piazzi una seconda puntata dello stesso valore della tua originale e trasformi ogni carta nella sua mano. Poi giochi ogni carta come una mano separata, chiedendo carte finché non vuoi fermarti o sballi.

Quando dovresti fare uno Split nel blackjack? Avrai sentito il detto “Splitta sempre assi e otto”. Sono parole sagge da seguire. Considera anche di splittare nove, sette, sei, tre e due, se il dealer mostra tra un due e un sei.

Cos’è la strategia di base nel Blackjack?

La strategia di base nel blackjack è il modo ideale di giocare qualsiasi mano possibile, basato sulla matematica. La parte fantastica è che elimina l’emotività dalle tue scelte. Dovresti splittare i quattro quando il dealer mostra un tre? (No). Dovresti raddoppiare con un quindici morbido contro un cinque? (Sì). Ogni scelta che farai si baserà sui numeri, rendendo le tue possibilità di vincere il più alte possibile.

Come cambia la strategia con i giochi a più mazzi?

Più mazzi spostano leggermente le probabilità a favore del banco. Tuttavia, questi cambiamenti sono minimi, e per la maggior parte dei giocatori una strategia blackjack a 6 mazzi dovrebbe essere la stessa di una strategia blackjack a mazzo singolo. Un gioco a mazzo singolo, a parità di condizioni, dà le migliori probabilità al giocatore.

Tuttavia, la maggior parte delle volte, un gioco a mazzo singolo avrà strutture di pagamento diverse, come pagamenti 6:5 per un blackjack invece che 3:2.

Queste variazioni di pagamento danneggiano abbastanza il giocatore da rendere nullo qualsiasi vantaggio di un singolo mazzo e dovrebbero essere evitate. In base alle probabilità, ci sono solo poche mani che dovresti giocare in modo diverso con una strategia blackjack a mazzo singolo.

Ecco alcuni consigli su come aumentare le possibilità di vincere a Blackjack:

Attieniti a una strategia. La strategia che abbiamo delineato ti darà le migliori probabilità di vincere. La strategia di base può sembrare difficile da memorizzare e travolgente all’inizio, ma c’è una buona notizia: che tu stia giocando a blackjack in un casinò normale o online, puoi stampare una tabella di strategia come riferimento.

Limita il consumo di alcolici

Dal vivo o online, l’alcol riduce le tue inibizioni e aumenta la possibilità di giocate e scommesse rischiose. Il blackjack è fantastico perché in realtà implica una strategia. Quindi aumenta le tue possibilità evitando l’alcol. Questo può essere più facile giocando online dove non ti vengono offerti drink.

Mantieni le scommesse coerenti

Troverai diverse strategie su come scommettere a blackjack. La migliore strategia di scommessa sarà quasi sempre mantenere coerente il valore della puntata. Quando stai avendo una brutta serie, non pensare di essere vicino a una vincita. Le probabilità non tengono conto della tua striscia.

Lo stesso con le strisce vincenti. Il fatto che ti senti fortunato non cambia le tue probabilità per la prossima mano. Le scommesse progressive, dove raddoppi la puntata ogni volta che perdi, possono diventare costose velocemente. L’idea è che una vincita ti riporterà in pari.

Tuttavia, devi essere disposto a perdere una grande quantità se colpisci una brutta striscia. Alcune persone provano aumenti di scommesse progressive solo dopo una vincita, quindi stanno perdendo solo i soldi che hanno vinto. Questa è una strategia più sicura al tavolo del blackjack, ma può diventare costosa quando arriva il momento di splittare o raddoppiare.

Non farti mettere sotto pressione

Una volta stabilita la tua strategia, non farti mettere sotto pressione dagli altri giocatori per fare una scelta diversa. Purtroppo questo accade spesso. Ignorali e attieniti al tuo gioco. Uno dei vantaggi di un casinò online è che puoi evitare queste interazioni.

Stabilisci un importo e attieniti ad esso

Decidi in anticipo l’importo che sei disposto a perdere. Indipendentemente da come procede il tuo gioco, attieniti a questo importo. È facile farsi travolgere dalle emozioni quando si scommette, il che ti porta a rischiare sul momento. Ecco perché è importante determinare il tuo limite in anticipo e attenerti ad esso.