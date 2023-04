Il sogno di tutti i giocatori di casinò, che amano giocare alle slot machine è quello di centrare un favolo jackpot, che possa cambiare la propria vita. Ma cosa succederebbe se questo sogno prima si realizzasse, ma poi svanisse nell’arco di tempo di soli 10 minuti? Come vincere 42 milioni di dollari giocando al casinò e rimanere senza un dollaro!

Sullo schermo della slot appare la scritta Jackpot 42 milioni di dollari

Era una notte come tante, quando Katrina Bookman, decise di recarsi al “Resorts World Casino” di New York, per passare qualche ora a divertirsi giocando alle slot machine.

Dopo circa 60 minuti di gioco, alla giocatrice appare sullo schermo della slot machinems una scritta che la informava di aver vinto uno stratosferico Jackpot da oltre 42 milioni di dollari.

La donna, dopo l’iniziale stupore, ha iniziato a scattare selfie che la ritraevano seduta accanto alla slot machines con la strordinaria vincita, con gli applausi di tutti gli altri giocatori presenti nel casinò.

Niente soldi, ma una cena a base di carne

A questo punto la giocatrice ha chiamato gli ispettori di sala, per capire cosa doveva fare per ricevere la somma di denaro appena vinta.

Ma li ricevette una amare verità, ovvero che non aveva vinto nulla e quella scritta era apparsa sulla slot machine solamente per il malfunzionamento del software di gioco.

A questo punto il casinò decise di regale alla sfortunata giocatrice una cena a base di carne e l’effettiva vincita, pari a 2 dollari e 25 centesimi, che la donna rifiutò infuriata.

Inizia una battaglia legale tra la donna e il casinò

A questo punto, Katrina Bookman, decise di affidarsi a un legale per sporgere denuncia contro il casinò, per il mancato pagamento della vincita.

La causa legale è ancora in corso, ma il casinò ha più volte sottolineato che tutte le vincite che avvengono in caso di malfunzionamento sono da considerarsi nulle e la commissione per il gioco dello stato di New York, ha dato ragione al Resorts World Casino.