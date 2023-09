Cresce anche nel mese di agosto 2023, la spesa dei giocatori italiani per i casinò online, che è passata da 170 milioni di euro spesi nel mese di agosto 2022, agli attuali 193 milioni di euro, con una crescita del 13.4%. Casinò Online Italia: mercato in crescita del 13.4% nel mese di agosto 2023.

Lottomatica-Goldbet-Betflag, insieme hanno una quota mercato pari al 21.83%

Anche nel mese di agosto 2023, sul podio delle quote mercato riferite alla spesa dei giocatori italiani di casinò online troviamo la somma di tre operatori, Lottomatica-Goldbet e Betflag, con una quota pari al 21.83%.

Sul secondo gradino del podio sale Snai, con 8.44% del mercato, mentre sul gradino più basso del podio si posiziona Sisal, con una quota pari al 8.37%.

Casinò Online: in crescita Planetwin365

In quarta posizione troviamo Pokerstars, con quota ferma al 6.98%, mentre in quinta posizione Planetwin365, con una quota in crescita al 6.44%, che precede in sesta 888, con una quota mercato pari a 6.42% e in settima Eurobet, quota in decrescita al 5.86%.

Chiude la Top 10 Bwin

In ottava posizione si classifica Starcasinò, con una quota mercato pari al 5.05%, al nono posto E-Play24, con il 3.53% del mercato, chiude la Top 10, Bwin, ferma al 3.04%.