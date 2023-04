Nel mese di marzo 2023, i giocatori italiani hanno speso 196,8 milioni di euro giocango ai giochi da casinò online. Il dato è in crecita del 26.6% se paragonato allo stesso mese dello scorso anno, dove la raccolta si fermò a 155,5 milioni di euro. Casinò Online Italia: mercato in crescita nel mese di marzo 2023, bene Sisal e Starcasinò.

Lottomatica-Goldbet-Betflag guidano la classifica

A guidare le quote di mercato, per quanto riguarda gli operatori di gioco per il mese di marzo 2023, troviamo il trio composto da Lottomatica, Goldbet e Betflag, che insieme detengono una il primo posto, con una quota di mercato pari al 19.63%.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €450 Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Leggi recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 4.8 Visita il Sito Leggi recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.8 Visita il Sito Leggi recensione

Sul secondo gradino del podio si posiziona Sisal, con il 9.44% del mercato, dato in crescita di oltre il 4% rispetto al mese precedente e al terzo posto si classifica Snai, con 8.05%, dato in linea con lo scorso mese.

In forte calo la quota di mercato di Pokerstars

Al quarto posto della classifica riservata agli operatori troviamo Pokerstars, con il 7.10% del mercato, ma una quota in costante calo, in un solo anno ha lasciato sul terreno oltre il 20%.

Al quinto posto 888 casinò, con una quota in discesa al 6.54%, che precede in sesta posizione Planetwin365, ferma al 6.34%, mentre al settimo posto, in calo, troviamo Eurobet, con il 5.95% del mercato dei giochi da casinò online.

Chiude la Top 10 E-Play24

In ottava posizione, con un dato in crescita di oltre 8% rispetto allo scorso anno si classifica Starcasinò, con una quota pari al 4.84%, al nono posto Bwin, con il 3.63%, chiude la top ten dei dieci operatori di casinò in Italia, E-Play24 con una quota pari al 3.39%.