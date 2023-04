Leggendo il titolo, si potrebbe pensare che la notizia sia falsa, una singola persona compra due gratta e vinci e vince due volte per una cifra totale di 400 mila euro? invece è tutto vero, ed è successo la scorsa settimana negli Usa, a una signora di settantanni del Delaware. Gratta e Vinci: prima gratta e vince 100 mila euro, poi ne vince altri 300 mila!

La fortuna bacia non una ma due volte!

Una signora di 70 anni, che vince nello stato americano del Deleware, da oggi ha un primato unico, ha vinto nella stessa giornata due ingenti somme di denaro, giocando al Gratta e Vinci.

La fortunata signora si è fermata per fare benzina alla sua autovettura e alla cassa dopo aver pagato il pieno, ha deciso anche di acquistare un Gratta e Vinci.

A questo punto la signora è risalita in macchina e ha iniziato a grattare il suo tagliando, una volta grattato, si è accorta di aver appena vinto l’equivalente di 100 mila euro.

Compra altri 2 gratta e vinci e vince 300 mila euro

A questo punto la signora per festeggiare la grande vincita, decide di acquistare altri tre Gratta e Vinci, inzia a grattare i primi due biglietti e risultano perdenti, ma una volta grattato il terzo, l’anziana stupita, si accorge di avere vinto di nuovo, ma questa volta ben 300 mila euro.

“E’ stata una follia assoluta!”

La signora, di cui non si conosce l’identità, ha però rilasciato alla stampa locale le seguenti dichiarazioni”“La mia migliore amica è stata la prima persona a cui ho detto di aver vinto il primo premio, ed è venuta con me per reclamarlo” ha poi aggiunto la donna, “Quando ho grattato il secondo biglietto vincente, siamo rimasti lì sedute incredule. È stata una follia assoluta”.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €450 Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 5.0 Visita il Sito Leggi recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 4.8 Visita il Sito Leggi recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.8 Visita il Sito Leggi recensione

Gli addetti alla lotteria erano increduli

La prima volta che la donna è andata a “scambiare” il suo biglietto del Gratta e Vinci i funzionari della Lotteria si sono congratulati con lei, quando hanno rivisto la donna rientrare con un altro Gratta e Vinci vincente, dopo aver verificato che la vincita fosse regolare, le hanno detto che nessuno era mai riuscito a vincere premi così importanti nella stessa giornata.