Il mondo dei casinò online e terresti appassiona non solo noi comuni mortali, ma anche tantissimi calciatori famosi, che si divertono a giocare ai principali giochi da casinò come roulette, poker, blackjack ecc… oggi andiamo a scoprire tre calciatori amanti dei giochi da casinò.

Bobo Vieri: la sua passione per la roulette

Bobo Vieri è stato per anni uno dei migliori attaccanti italiani, ha giocato nella Juventus, per il Milan, ha vestito la maglia dell’Inter e per oltre dieci anni della nazionale azzurra.

Ma non tutti sanno che Vieri è anche un grande amante dei giochi da casinò. Ha frequentato per lunghi periodi di tempo i casinò italiani ed esteri giocando principalmente alla roulette.

Aveva fatto scalpore qualche anno fa sulla stampa nazionale, una notizia riguardante il Casinò di Venezia, che aveva vietato a Bobo Vieri di entrare al casinò, perchè il suo abbiagliamento non era stato considerato consono alla sala da gioco e la furiosa lite che ne era seguita con l’intervento della sicurezza del casinò era arrivata fino in TV.

Cristiano Ronaldo: Poker e Bingo il suo divertimento

Chi non conosce Cristiano Ronaldo? forse il giocatore più conosciuto al mondo, ha militato in tutte le maggiori squadre europee e anche nella Juventus, ora in forza al Al-Nassr in Arabia Saudita.

Ronaldo però oltre ad essere un fortissimo attaccante è anche un vero appassionato di casinò. Uno dei suoi giochi preferiti è il bingo. Una volta è stato lo stesso Ronaldo ha dichiarare alla stampa, che giocava a questo gioco perchè lo rilassava durante le lunghe trasferte calcisitiche.

Oltre al Bingo è un grande amante dei tornei di poker e per molti anni è stato ambassador di una nota poker room online, invitato a partecipare a moltissimi eventi nei casinò terresti.

Gianluigi Buffon: Scommesse e Poker i suoi giochi preferiti

Gianluigi Buffon è stato per anni il portiere della nazionale italiana e ultimo uomo della Juventus. Dal 2021 difende la porta del Parma in Serie B, dopo averi vinto tutto nella sua carriera.

I suoi giochi preferiti sono le scommesse sportive e il poker online. Più volte Buffon ha dichiarato di giocare per divertimento, ma non sono stati pochi i casi in cui il portierone azzurro è apparso sulla stampa nazionale per notizie legate alle scommesse online.

Per diversi anni il suo nome è stato associato in Italia a una poker room online, che lo aveva scelto per promuovere il poker nel belpasese.