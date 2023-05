Vince 1 milione di dollari al casinò e ne regala 10 mila dollari a tutti i suoi amici!

Sembra una di quelle storie inventate, dove un giocatore vince ad un casinò di Las Vegas 1 milione di dollari e poi ne regala 10 mila ad ogni suo amico. Ma è successa veramente ed è tutto documentato. Il protagonista di questa storia è il famoso rapper americano Lil Baby, che lo scorso anno ha postato tutto sul suo canale youtube.

Su Amazon Prime Video, “Untrapped: The Story of Lil Baby

Molti di voi forse non conosceranno il rapper americano Lil Baby, molti altri invece lo avranno conosciuto seguendo il documentario disponibile su Amazon Prime dal titolo “Untrapped: The Story of Lil Baby”, che racconta la storia del rapper dai tempi di tempi di “Harder Than Ever”.

1 Milione di dollari vinti ad un casinò di Las Vegas

Ma oggi non parliamo di Lil Baby come rapper, ma di come la fortuna lo abbia seguito al tavolo da gioco di un noto casinò di Las Vegas, la citta del gioco d’azzardo americana, dove l’autore di “Yes Indeed” è riuscito in poche ore a vincere la bellezza di un milione di dollari americani.

10 mila dollari regalati e tutti i suoi amici

Ma la notizia che ha fatto il giro del mondo, dopo una serie di storie pubblicate dal rapper dul suo profilo instagram, è che Lil Baby ha deciso di regalare 10 mila dollari a tutti i suoi amici per festeggiare la serata fortunata. La festa quindi è proseguita in uno dei locali più alla moda di Las Vegas fino alla mattina.

