Continua la crescita del mercato dei casinò online in Italia, anche nel mese di giugno 2023. La spesa è stata di 175.7 milioni di euro, dato in crescita di circa il 15%, rispetto allo stesso mese dello scorso anno, dove la spesa si fermò a 152.9 milioni di euro. Casinò Online Italia: il mercato cresce anche nel mese di giugno 2023. Bene Sisal e Starcasinò.

Continua la crescita dei casinò online in Italia

Non si arresta la crescita del mercato dei giochi da casinò online in Italia. Anche nel mese di giugno la spesa è cresciuta di quasi il 15%, raggiungendo i 175.7 milioni di euro. Questo significa che il divieto di pubblicità, attivato dallo scorso governo con il Decreto Dignità, non ha per nulla inciso sulla spesa che i giocatori italiani hanno dedicato ai giochi da casinò online.

Lottomatica-Goldbet-Betflag insieme, comandano nel mese di giugno 2023

Sono i dati congiunti di tre casinò online, quello di Lottomatica, Goldebt e Betflag, a comandare il mercato della spesa nel mese di giugno 2023, con una quota mercato pari al 21.22%.

Al secondo posto in classifica troviamo Sisal, con una quota mercato pari al 8.72%, mentre al terzo posto si posiziona Snai con il 8.32%.

In forte calo la quota mercato di Pokerstars

Pokerstars si posiziona al quarto posto, con una quota mercato ferma al 7.58%, in continuo calo, mese dopo mese, in quinta posizione troviamo Planetwin365, con una quota pari al 6.59%, mentre al sesto posto si posiziona 888, con il 6.18%.

Chiude la Top 10, William Hill

Eurobet rimane ferma in settima posizione, con una quota mercato del 5.82%, in ottava posizione e in crescita si classifica Starcasinò, con il 5.01% del mercato, al nono posto Bwin, con una quota pari al 3.68%, chiude la Top 10 in decima posizione, William Hill casinò con 1.78% del mercato dei giochi da casinò in Italia.