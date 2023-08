Continua la crescita del mercato dei casinò online in Italia, anche nel mese di luglio 2023. La spesa è stata di 183.5 milioni di euro, dato in crescita di oltre il 14%, rispetto allo stesso mese dello scorso anno, dove la spesa si fermò a 160.4 milioni di euro. Casinò Online Italia: mercato in crescita anche a Luglio 2023. Ottime performance per Starcasinò e Netbet.

Continua la crescita dei casinò online in Italia

Non si arresta la crescita del mercato dei giochi da casinò online in Italia. Anche nel mese di luglio 2023 la spesa è cresciuta di oltre il 14%, raggiungendo i 183.6 milioni di euro. Questo significa che il divieto di pubblicità, attivato dallo scorso governo, con il Decreto Dignità, non ha per nulla inciso sulla spesa che i giocatori italiani hanno dedicato ai giochi da casinò online.

Al comando degli operatori i dati sommati di Lottomatica-Goldbet e Betflag

Sono i dati congiunti di tre casinò online, quello di Lottomatica, Goldebt e Betflag, a comandare il mercato della spesa nel mese di luglio 2023, con una quota mercato pari al 21.56%. Quasi un quarto della spesa dei giocatori italiani di casinò online si orienta su uno di questi tre marchi.

Al secondo posto in classifica troviamo Sisal, con una quota mercato pari al 8.45%, mentre al terzo posto si posiziona Snai con il 8.35%. Da segnalare così che i tre marchi storici in Italia, Lottomatica, Sisal e Snai, insieme detengono il 38.36% del mercato dei casinò online in Italia.

Continua a scendere la quota di mercato detenuta da Pokerstars

Pokerstars si posiziona al quarto posto, con una quota mercato pari al 7.22%, dato che continua a scendere ogni mese, in quinta posizione troviamo 888, con una quota pari al 6.48%, mentre al sesto posto si posiziona Planetwin365, con il 6.16%.

Chiude la Top 10, Bwin

Eurobet rimane ferma in settima posizione, con una quota mercato pari al 6.08%, in ottava posizione e in crescita si classifica Starcasinò, con il 4.80% del mercato, al nono posto E-Play24 con il suo network di skin, con una quota pari al 3.66%, chiude la Top 10 in decima posizione, Bwin con 3.43% del mercato dei giochi da casinò in Italia.