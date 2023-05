Per le recensioni delle migliori slot machine online, oggi andiamo ad analizzare Wild Toro II, titolo creato da ELK Studios e ambientato in un mercato della Spagna, dove assisteremo alla lotta tra Matador e Tori. Scopriamo insieme le principali funzioni di questa slot machine e qualche segreto per giocare e divertirci. Slot Machine Online: la recensione di Wild Toro 2.

Quali sono le principali caratteristiche di Wild Toro 2?

Il formato della griglia di gioco di Wild Toro II è molto classico, si gioca infatti su un 5×5 e si possono ottenere dalle 259 alle 502 possibilità di vincere ad ogni singolo giro. La puntata minima è di 20 centesimi, mentre quella massima raggiunge i 100 euro.

Tra le tante funzioni speciali che sono state inserite in questa slot machine online, troviamo i respin, i rulli espandibili e i moltiplicatori espandibili che possono arrivare a moltiplicare le vincite fino ad un massimo di 10 mila volte la puntata.

Aspetto grafico e colonna sonora di questa divertente slot machine

L’aspetto grafico di Wild Toro II è molto colorato e coinvolgente e il gioco si svolge all’interno di un mercato spagnolo. Un tappeto ricamato è posto sotto le linee di vincita, e tutti i simboli vincenti, fatta eccezione per i classifici (J-Q-K-A), ricavati dalle carte da gioco, sono simboli che richiamano alla Spagna.

Il vero protagonista di questa slot è come ovvio il Toro, ma in questo gioco sarà proprio il Toro a prendersi una rivincita sul Matador, perchè sarà il Toro ad andare in caccia del Matador!

Un punto a fare di questa slot machine online è la colonna sonora, veramente ben realizzata e conivolgente che ti porta appieno nello svolgimento del gioco.

Tanti simboli Wild presenti nel gioco

Sono ben 3 i simboli Wild (Jolly) presenti in Wild Toro II. Il primo Wild è il classico Jolly rappresentato da Wild Toro 2, che sostituisce ogni simbolo non vincente per creare nuove linee vincenti.

Poi esistono invece altri due tipi di Wild, questa volta sono rappresentati dai Matador e sono il “Silver Matador” e il “Golden Matador“.

Se durante una giocata appaiono uno o più Wild Matador, viene attivata la funzione “Expanding Matador Respin” che espande la riga di gioco aumentando le possibilità di vincita fino a 502 modi diversi.

I Matador si spostano poi dalla schermata di gioco di una posizione a sinistra ad ogni respin, fino a quando non usciranno dalla schemata. Ad ogni respin il Golden Matador incrementa il moltiplicatore di una unità, mentre il Silver Matador il moltiplicatore rimane fermo a X1

Funzioni Toro Goes Berzeck e Matador Knockout

Una delle funzioni più divertenti, che si attivano quando sulla schermata di gioco appaiono contemporanemante un Toro e un Matador è “Toro Goes Berzeck”. Una volta attivata la funzione, il toro andrà a matare il Matador lasciando dietro di se una scia di Wild.

La funzione “Matador Knockot” si attiva quando nella schermata di gioco compaiono un Toro e il Matador Golden. La funzione è uguale a “Toro Goes Berzeck”, cambia solo che la scia di wind avrà il moltiplicatore che aumentarà ad ogno respin.

Valutazione finale di Wild Toro 2

Consigliamo Wild Toro 2 a tutti i giocatori di slot machine online, che vogliono una slot machine rapida, con molte funzioni e una colonna sonora spettacolare. Valutazione 8/10

