Preparati a vivere un’avventura archeologica nella nuova slot machine Lost Relics 2 di NetEnt. Questo sequel è ambientato tra le rovine di un’antica civiltà, pronto per essere esplorato. Lost Relics 2 slot machine: immergiti in una avventura archeologica!

Caratteristiche Principali

Il gameplay si svolge su una griglia 6×6 con meccanica Cluster Pays. Per ottenere una vincita, devi formare gruppi di 5 o più simboli uguali adiacenti orizzontalmente o verticalmente. Ogni simbolo che si trova attaccato ad altri uguali fa parte del cluster vincente.

Per quanto riguarda le puntate, puoi giocare da 10 centesimi fino a 4 euro a giro, per adattare la slot al tuo budget. In questo modo, sia i giocatori con depositi ridotti che quelli ad alto budget possono cimentarsi alla ricerca dei tesori perduti.

La slot machine Lost Relics 2 garantisce un ritorno al giocatore del 96,03%, in linea con la media del 96% delle slot online. Rispetto al capitolo precedente, che aveva un RTP del 96,3%, il sequel è leggermente inferiore.

In termini di volatilità, Lost Relics 2 è classificata come slot ad alta varianza. Ciò significa che le vincite arrivano in modo irregolare ma possono essere più corpose.

Infatti, il gioco offre premi massimi pari a 21.148 volte la puntata effettuata, contro i 300x del primo Lost Relics.

Le vincite più grandi arriveranno nei free spin dove puoi giocare su una griglia fino a 10×10 di dimensioni, oltre a moltiplicatori fino a 7x e jolly appiccicosi.

Tema e sound della slot

Con un tema archeologico, la slot Lost Relics 2 è il seguito di Lost Relics che è stato originariamente rilasciato nel 2018. Ambientato all’esterno di un antico tempio, ha un aspetto molto simile al suo predecessore.

La grafica 3D di Lost Relics 2 immergerà i giocatori in un’atmosfera ricca di mistero, enfatizzata da una colonna sonora che evoca avventure alla Indiana Jones. Il protagonista del gioco ricorda proprio il famoso archeologo, pronto a esplorare le rovine di un antico tempio.

La griglia e i simboli sono perfettamente integrati nella scenografia, inseriti all’interno di lastre di pietra che circondano la struttura. L’insieme di suoni e immagini trasporta il giocatore in un mondo archeologico stimolante, che invoglia a scoprire i segreti nascosti del tempio. Le ambientazioni curate sono un punto di forza di Lost Relics 2, che grazie all’effetto 3D fa davvero immergere nell’atmosfera d’avventura.

I simboli della slot

I simboli di Lost Relics 2 evocano la cultura e l’arte azteca. Sulla griglia di gioco troviamo i classici semi di bastoni, quadri, cuori e picche, rivisitati in chiave azteca.

I quattro simboli dal valore più alto sono rappresentati da maschere rituali azteche. In particolare, la maschera gialla paga di più: combinazioni da 20 o più simboli equivalgono a 50 volte la puntata.

In aggiunta, ci sono 3 forzieri che compaiono in modo casuale dietro le tessere della griglia. Quando si verificano delle vincite sulle tessere, i forzieri vengono rivelati e assegnano vari bonus come premi in denaro e jolly casuali. I jolly compaiono solo dai forzieri, mentre con il simbolo Scatter si attivano i Free Spins.

L’insieme di simboli riflette il tema azteco e aggiunge varietà al gameplay, con i forzieri che rappresentano un’interessante sorpresa.

Compatibilità con dispositivi mobili

Dal 7 settembre 2023 puoi esplorare le rovine di Lost Relics 2 su mobile, tablet e desktop. La slot machine è infatti disponibile sui dispositivi iOS, Android e Windows, per avventure archeologiche sempre con te.

Il formato a griglia si presta bene al gioco da smartphone. Dovunque ti trovi, puoi dare la caccia ai tesori perduti e provare a sbloccare i ricchi forzieri. I controlli touch rendono l’esperienza immersiva e intuitiva.Il layout a griglia si adatta bene agli smartphone in particolare, inclusi quelli che operano con tecnologia iOS, Android e Windows.

Lost Relics 2 Bonus e Funzioni

La slot Lost Relics 2 ha 2 funzionalità bonus. I forzieri nascosti sono la chiave per accedere ai bonus più ricchi di Lost Relics 2. Quando si ottengono delle vincite sopra i forzieri, si attiva la funzionalità omonima che assegna modificatori casuali molto interessanti.

Si possono ottenere jolly aggiuntivi, moltiplicatori fino a 7 volte la puntata, premi immediati in denaro fino a 250 volte la puntata effettuata oppure l’accesso diretto ai Free Spins.

Proprio nei Free Spins entra in gioco il modificatore Livello Successivo, che prima espande la griglia a 8×8 e poi a 10×10, regalando ancora più modi per vincere. Inoltre, i jolly ottenuti rimangono bloccati per tutta la durata dei giri gratuiti.

I forzieri perduti di Lost Relics 2

Sia nel gioco base che nei Free Spins sono nascosti, in posizioni casuali, preziosi forzieri sotto le tessere della griglia. Quando si verificano delle vincite sulle tessere, i settori corrispondenti si scoprono rivelando parte dei forzieri.

Riuscendo a scoprire per intero un forziere, si attiva la funzionalità omonima che assegna ricchi premi. I settori scoperti rimangono visibili nei giri successivi, finché il forziere non viene completamente portato alla luce.

I forzieri sono di tre tipi: Argento, Oro e Ametista, con premi sempre più ricchi. Nel gioco base, i forzieri possono elargire casualmente moltiplicatori fino a 7x, jolly addizionali e premi in denaro immediato fino a 250 volte la puntata. Insomma, scovare i preziosi forzieri conviene!

Funzionalità Free Spins

I Free Spins di Lost Relics 2 rappresentano una delle funzionalità più interessanti del gioco. Si attivano o trovando 3 simboli Scatter o rivelando l’opzione nei forzieri nascosti. Si parte con 10 giri gratuiti, che possono aumentare grazie ai forzieri stessi.

Anche nei Free Spins è possibile scoprire i forzieri, attivando i relativi bonus come moltiplicatori, jolly casuali e premi in denaro. Inoltre, i simboli Wild che compaiono rimangono bloccati per tutta la durata dei giri gratuiti.

Se dai forzieri esce nuovamente l’opzione Free Spins, si ottengono altri giri gratuiti, da 2 fino a 6. Insomma, i Free Spins possono regalare sequenze di vincite molto remunerative!

Livello Successivo – Aumenta le dimensioni della griglia a 8×8 e poi a 10×10

Più importante, i forzieri possono rivelare l’opzione Livello Successivo. In sostanza, questo espande la griglia a 8×8 e poi a 10×10 se attivato una seconda volta. Giocando su una griglia 10×10, tutti i forzieri sono Ametista, il che significa i più remunerativi.

PRO e CONTRO della slot machine Lost Relics 2

PRO CONTRO Tema avventuroso e grafica accattivante Volatilità alta, quindi vincite irregolari Pagamenti Cluster Pays per più modi di vincere Vincite massime elevate fino a 21.148x la puntata Possibilità di espandere la griglia fino a 10×10 nei Free Spins

Scheda tecnica della slot machine Lost Relics 2

RTP 96,03% Volatilità alta Vincita massima X21148 Meccanismo di pagamento Cluster Pays Puntata minima 0,10 centesimi Puntata massima 4 euro Simboli di valore basso bastoni, quadri, cuori e picche in stile azteco Simboli di valore alto maschere azteche Funzione speciale Forzieri Nascosti Funzione speciale Free Spins Premi casuali forzieri Moltiplicatore

Jolly Casuali

Contanti

Free Spins

Domande frequenti della slot machine Lost Relics 2

Su quali dispositivi si può giocare a Lost Relics 2?

Lost Relics 2 è disponibile su desktop, mobile e tablet con sistemi operativi iOS, Android e Windows.

Come funzionano i pagamenti Cluster Pays?

Con i Cluster Pays, 5 o più simboli uguali adiacenti in orizzontale e verticale formano una combinazione vincente.

Cosa succede quando si rivelano i forzieri nascosti?

I forzieri nascosti assegnano premi casuali come moltiplicatori, jolly, contanti e giri gratis nella funzionalità Forzieri Nascosti.

Quanti giri gratis si ottengono all’inizio dei Free Spins?

All’inizio dei Free Spins si ottengono 10 giri gratuiti. I forzieri possono assegnare altri giri gratis.

Com’è possibile espandere la griglia di gioco?

Il modificatore Livello Successivo nei Free Spins può espandere la griglia prima a 8×8 e poi a 10×10 per più modi di vincere.