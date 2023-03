Pausa cena nel day1A del Planet Poker Live, con 236 entries ed ancora 180 giocatori in gara. Un bel mix di giocatori italiani e stranieri stanno riempiendo i tavoli del Casino di Portomaso.

Planet Poker Live: Eros Nastasi risponde presente!

Non poteva mancare Eros Nastasi, ambassador di HiBet, in questo torneo. Tanti pokeristi italiani in gioco già dal primo giorno e non solo dalla vicina Sicilia, grazie anche ai vari satelliti online che hanno riscosso un grande successo.

Non mancano anche i giocatori stranieri, presenti sull’isola di Malta oramai da anni per poter giocare anche online senza problemi.

Planet Poker Live: il video prima della pausa cena

Ecco il nostro video prima a chiusura della prima parte di giornata, alla ripresa verrano giocati gli ultimi 4 livelli per questo day1a.