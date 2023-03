Siamo sempre più vicini al tavolo finale di questa seconda edizione del Planet Poker Live. In questo articolo troverete tutti gli aggiornamenti ed i video sul torneo fino a quando non si arriverà al final table.

Out Riccardo Saraniero al decimo posto

Indovinate un po’ chi lo ha eliminato? Esatto, sempre Dario Nittolo. Apre UTG Riccardo Saraniero, lasciandosi dietro 125k, Dario Nittolo chiama e lo mette ai resti al flop. Un asso al river condanna Riccardo. Siamo a 9 giocatori rimasti, pre final table, prima di quello televisivo.

Video Live: Recap final day

Nel video troverete il recap del final day del Planet Live Poker Malta, quando in gioco erano ancora 13 giocatori e la presentazione della diretta streaming. Buona visione

Out Salvatore Esposito, undicesimo posto

Dario Nittolo continua ad essere il mattatore. Openpusha con KJ Salvatore Esposito, chiama Dario con QQ il board liscio porta all’eliminazione di uno ed all’aumento dello stake per l’altro.

Out Giovanni Tedesco al 12esimo posto

Openpusha Dario Nittolo da UTG, chiama Giovanni Tedesco da BB e lo showdown regala una scala al giocatore napoletano. Con questo colpo Dario sale a 4.500k nel count. Rimangono in corsa in 11, a meno 3 dal tavolo finale.

Planet Poker Live: 12 giocatori rimasti in gara

Sono in 12 i giocatori su due tavoli rimasti in gioco in questo final day. Al tavolo 2 troviamo Marco Cipriani seat 1, Michele Mastronardi seat 2, Humberto Galindo seat 3, Tsakas Stravos seat 4, Dario Marinelli seat 6, Gianluca Pagliaro seat 8.

Nel tavolo 3 Salvatore Esposito seat 1, Michele Mastronardi seat 2, Dario Nittolo seat 4, Cheng “Silvio” Jianfeng seat 6, Mark Anthony Vella seat 7, Riccardo Saraniero seat 8.

Luca Innocenti al 14° posto, Guido Stanzione 13°

Ci avviciniamo sempre di più al final table di questa seconda edizione del Planet Poker Live. Hanno lasciato la compagnia in queste battute Luca Innocenti e Guido Stanzione, si rimane a giocare in 12 con i giocatori divisi in due tavoli da 6.