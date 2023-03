Mentre ci avviciniamo alla pausa lunga per la cena, siamo arrivati a 300 entries in questo day1B del Planet Poker Live, che si sta giocando al Casino Portomaso di Malta.

Si continua a giocare a poker qui al Casino Portomaso di Malta. A breve partirà il day1C, che sancirà il numero totale abbastanza indicativo di quante iscrizioni totali avremo in questo Planet Poker Live.

Le donne presenti in questo day 1B

Nel video abbiamo girato tra i tavoli per scoprire quante donne sono presenti in questa giornata. Il numero non è elevato, ma siamo certi che si faranno valere.

Planet Poker Live: Giada ci prova di nuovo

Giada Fang ci prova di nuovo, dopo il primo tentativo nel day 1A. Staremo a vedere se oggi andrà meglio per lei.