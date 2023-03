Riparte il day 1B del Planet Poker Live Malta dopo la pausa cena. Tanti protagonisti tra i tavoli, per questo finale di giornata che sancirà chi potrà partecipare al day 2.

Planet Poker Live: 340 entries per il day 1B

Ottimo risultato alla ripresa della pausa cena per questa giornata. Continuano a partecipare in oltre 200 giocatori, con oltre 340 entries che sommate a quelle del day 1A superano le 600.

Presente anche il giornalista Riccardo Trevisani

Presente al tavolo anche Riccardo Trevisani, giornalista sportivo di Mediaset. I tavoli continuano ad essere gremiti in sala per via dell’inzio del day1C e del side Planet Speeder.

Il video della ripresa delle operazioni

Ecco un nostro video, subito dopo la pausa cena: