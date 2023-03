Planet Poker Live: invasione di players per il day 2 a Malta

Numeri da capogiro al Planet Poker Live Malta, il torneo di poker live powered by Planetwin365, in corso di svolgimento presso il casinò Portomaso a Malta. Oggi il day2 è partito in ritardo, per permettere a tutti i giocatori di giocare, sia quelli passati dai vari day1, sia ai players che si sono iscritti direttamente al day2. Planet Poker Live: invasione di players per il day 2.

719 giocatori paganti dopo i tre day 1, 160 giocatori ancora in gioco e un montepremi che ha raggiunto i 344 mila euro, quando mancano pochi minuti al termine delle iscrizioni.

Stuttura di gioco

Oggi il torneo si gioca per altri 13 livelli, con blind di 50 minuti e illimitati Re-Entry entro il terzo livello di gioco. Dal quarto livello di giocata, i giocatori non potranno più iscriversi e verranno pubblicati i premi e scopriremo così quanto si aggiudicherà il vincitore del Planet Poker Live.

Tantissimi giocatori qualificati Online con Planetwin365

Come era prevedibile essendo il torneo live di “casa”, sono tantissimi i giocatori in sala che si sono qualificati giocando i satelliti online su Planetwin365 e che sono in gioco per vincere il torneo.

Da segnalare anche la presenza di un discreto numero di giocatori brandizzati Hibet, capitanati da Massimo Laganà e da Eros Nastasi.

Giocatori famosi, ma anche tanti appassionati di poker

Fra i giocatori più importanti segnaliamo Giada Fang, Dario Nittolo, Domenico Lando ed è presente il commentatore sportivo di sky Riccardo Trevisani.

Ma i veri protagonisti sono i giocatori appassionati di poker, magari che stanno giocando il loro primo grande torneo live e che sono arrivati a Malta pieni di speranze e di passione.