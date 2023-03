Ripreso il day2 del Planet Poker Live, dopo la pausa cena. Sono 55 i giocatori rimasti ed iniziano ad esserci giocatori con stack importanti. Andiamo a scoprire quali sono.

Planet Poker Live: comanda la Spagna

E’ lo spagnolo Jordi Ribatallada Ruiz al comando in questo momento con 1.800k in chips. Segue Mark Anthony Villa con 1.350k ed il chipleader di inizio giornata Giovanni Tedesco con 1.300k. Tra i migliori ci sono Dario Barone con 1.100k e Robin Hyyppa con 900k.

Set over Set ed il sogno svanisce

Brutto colpo per il campano Vincenzo Scarfogliero, che va in allin con TT e trova il call di un avversario con JJ. Al flop sembra una scommessa vincente trovando un T, ma il sogno si infrange subito al turn. Per lui 56esima posizione.

Video della ripresa di gioco

Nuovo video mentre andiamo a curiosare tra i tavoli rimasti in gioco in questo Planet Poker Live al Casino di Portomaso.

Flash News sono rimasti in 30

Quando siamo a metà del penultimo livello di giornata, sono 30 i giocatori rimasti in questo day2. Vediamo in quanti saranno i partecipanti al final day.