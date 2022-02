Sammartino è super ma Musta regge, si lotta nella Italy All Time Money List

Italy All Time Money List. E’ sempre Dario Sammartino il leader anche se, nel finale del 2021, il buon Mustapha Kanit ha guadagnato terreno grazie ai 2 Final Table conquistati alle WSOP di Las Vegas.

Italy All Time Money List: Sammartino primo ma Kanit c’è e si vede

Continua l’avvincente sfida tra i talenti più puri del poker live azzurro. Dario Sammartino e Mustapha Kanit si stanno infatti giocando, oramai da diversi anni, la leadership nella Italy All Time Money List, la classifica redatta dal sito specializzato ‘The HENDON MOB’ che tiene conto delle vincite in carriera dei poker pro italiani.

Al momento resta Dario il migliore, grazie ai quasi 14,7 milioni di dollari incassati tra il 2008 e il 2021, ma con il Mustacchione nazionale che si è sensibilmente avvicinato, negli ultimi 2 mesi dello scorso anno, grazie agli ottimi Final Table centrati negli Eventi #6 (il $25.000 No Limit Hold’em 8 Handed High Roller) e #38 (il $50.000 No Limit Hold’em High Roller 8 Handed) delle World Series of Poker di Las Vegas.

Musta è sempre secondo ma con poco meno di 12 milioni di dollari. Insomma è lotta aperta!

E gli altri…

Sul podio c’è pure la leggenda del texas hold’em azzurro Max Pescatori. Il ‘Pirata Italiano’ è staccatissimo ma con un bottino da fare invidia da circa 4,7 milioni di dollari. Seguono Gianluca Speranza, quarto con 3.561.068 dollari, e l’ex poker pro Filippo Candio che resiste al quinto posto, nonostante non giochi un evento live da tanto tempo, con 3.498.970 dollari.

Italy All Time Money List: ecco i Top Ten

1. Dario Sammartino – $14.690.810

2. Mustapha Kanit – $11.924.678

3. Max Pescatori – $4.674.140

4. Gianluca Speranza – $3.561.068

5. Filippo Candio – $3.498.970

6. Salvatore Bonavena – $3.239.033

7. Alessio Isaia – $2.388.130

8. Antonio Buonanno – $2.384.000

9. Sergio Castelluccio – $2.310.434

10. Rocco Palumbo – $2.263.370

N.B. Vi ricordiamo che le vincite dei poker pro sono da ritenersi al lordo. Le somme considerate non tengono conto ne dei buy-in pagati, per partecipare ai tornei, ne delle spese affrontate per i lunghissimi viaggi e per le altre necessità.

