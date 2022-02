Coppia d’assi, Igor Kurganov ed i consigli a Elon Musk: donati $5,7 miliardi in beneficenza

Coppia d’assi per la beneficenza. Elon Musk ha donato 5,7 miliardi di dollari, in azioni Tesla, e lo avrebbe fatto con l’aiuto del poker pro e filantropo Igor Kurganov.

Coppia d’assi: Musk chiama Kurganov, donati 5,7 miliardi di dollari

Elon Musk, uno degli uomini più ricchi al mondo se non il più ricco, ha donato 5 milioni di azioni Tesla, per un valore commerciale di 5,7 milioni di dollari, in beneficenza. La notizia è arrivata direttamente dall’imprenditore sudafricano che ha anche aggiunto di aver perfezionato l’intera operazione tra il 19 e il 29 novembre del 2021.

Non è stato ufficializzato invece il “beneficiario”. Sembra però che a decidere i destinatari del generoso dono, sia stato il filantropo del poker Igor Kurganov. Secondo diverse fonti, infatti, Musk avrebbe chiamato Kurganov per affidargli la gestione di questa complessa donazione.

Igor Kurganov e la nuova vita da filantropo

E’ già da alcuni anni che il buon Kurganov si dedica, anima e corpo, alla beneficenza insieme alla bella compagna Liv Boeree. Il campionissimo del poker, che in carriera ha vinto più di 18 milioni di dollari, ha addirittura fondato nel 2014, proprio con Liv, “Raising for Effective Giving”, un’organizzazione filantropica che promuove un approccio razionale alla filantropia e fornisce consigli sulla scelta delle organizzazioni di beneficenza in base a determinati criteri.

Per Kurganov gli enti di beneficenza che raccolgono fondi, devono essere eccezionalmente rigorosi sia nella trasparenza che nella massimizzazione dell’impatto delle donazioni ricevute. Ed è proprio per questo che Musk lo avrebbe contattato immediatamente una volta pensato alla donazione.

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.