Poker live: Imsirovic inarrestabile, il bosniaco ancora hot a Las Vegas

Poker live 2022, altro trionfo a Las Vegas per Almedin ‘Ali’ Imsirovic. Stavolta il fuoriclasse bosniaco si è preso l’evento #02 delle High Roller Series che si stanno giocando nella poker room dell’Aria Resort & Casino.

Poker live: super Ali Imsirovic a Las Vegas

Las Vegas d’oro per Ali Imsirovic, sempre più protagonista nella scena del poker live mondiale. Il talentuosissimo campione bosniaco, che però risiede a Vancouver, si è infatti aggiudicato un altro super torneo che si è giocato nella splendida città delle luci.

Stavolta Imsirovic ha messo le mani nel No Limit Hold’em da 10.000 dollari di buy in (Evento #02) delle High Roller Series, in corso di svolgimento nella poker room dell’Aria Resort & Casino. L’ennesimo exploit che gli ha permesso di incrementare il suo già strardinario bottino, in questo inizio di nuovo anno, con ancora 130.000 dollari.

Poker live: Imsirovic si è “bevuto” Daniels, quinto Danielino Negreanu

Ali ha avuto la meglio in heads up sul comunque positivo Jacob Daniels, secondo per 86.400 dollari. Sul podio è salito pure l’altro poker pro statunitense William Foxen, terzo per 57.600 dollari, mentre si è fermato sul più bello il ‘Kid Poker’ canadese, di origini rumene, Daniel Negreanu, quinto classificato con 28.800 dollari di premio.

Questo, nel dettaglio, l’ordine di arrivo dell’Aria High Roller #02:

1. Almedin Imsirovic – $129.600

2. Jacob Daniels – $86.400

3. William Foxen – $57.600

4. Sean Perry – $39.600

5. Daniel Negreanu – $28.800

6. Adedapo Ajayi – $18.000

Imsirovic sale a $16,2 milioni, adesso è 45esimo nella All Time Money List

Grazie a questo terzo trionfo del 2022, Imsirovic supera, con un totale di oltre 16,2 milioni di dollari, il pro di San Diego Byron Kaverman, e si porta momentaneamente al 45esimo posto della All Time Money List, la speciale classifica redatta dal sito specializzato The Hendon Mob che tiene conto delle vincite in carriera dei giocatori di poker.

Adesso l’obiettivo è superare il tedesco Ole Schemion che occupa la 44esima posizione con più di 16,7 milioni di dollari.

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.