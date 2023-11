Il poker, soprattutto nella sua versione texana, è diventato popolarissimo grazie ai tornei, alle trasmissioni TV e alla possibilità di emergere partendo da competizioni low cost. I 10 migliori giocatori di poker di sempre.

Uno dei fattori che ha contribuito al successo del poker sono i personaggi, divenuti in certi casi delle vere star con milioni di follower. In questo articolo andremo alla scoperta dei 10 migliori giocatori di poker, analizzando i loro successi, segreti e controversie.

Ovviamente non esiste una classifica definitiva, quindi ognuno potrebbe inserire nuovi nomi in questa top 10. I giocatori non sono in ordine di importanza, starà al lettore decidere la classifica finale.

Le caratteristiche dei migliori giocatori di poker

Diventare un campione di poker non è facile, ma i grandi giocatori condividono alcune caratteristiche fondamentali.

Innanzitutto, hanno una perfetta “poker face“: non lasciano trapelare alcun segnale agli avversari, anzi sono abili nel decifrare i loro comportamenti. Molti hanno studiato psicologia e statistica per prevedere le mosse altrui.

Inoltre, padroneggiano le statistiche di probabilità delle mani, non si affidano solo all’istinto. Infine, hanno grande esperienza accumulata negli anni, sia online che dal vivo. Le vittorie e le sconfitte li hanno resi giocatori completi.

Nei prossimi paragrafi analizzeremo nel dettaglio le carriere di alcuni famosi campioni di poker che incarnano queste qualità. Scopriremo come sono riusciti a diventare i numeri uno al mondo in questa affascinante disciplina.

I più grandi giocatori di poker della storia

Doyle Brunson – La leggenda del poker

Doyle Brunson non è solo uno dei migliori giocatori di poker, ma il vero padre di questo gioco. La sua lunga carriera lo ha reso una leggenda vivente.

Ha vinto due volte il Main Event delle World Series of Poker (WSOP) nel 1976 e 1977, il torneo più prestigioso al mondo. Inoltre, nel 1978 ha scritto il libro “Super/System” che è diventato una bibbia della strategia pokeristica.

I suoi punti di forza sono l’abilità nell’adattare il suo stile di gioco all’avversario e la capacità di leggere il comportamento dei giocatori al tavolo. Per tutti questi motivi, Doyle Brunson è considerato uno dei più grandi giocatori di poker di tutti i tempi.

Brunson ci ha lasciati a 89 anni, dopo aver calcato i tavoli da poker per una vita intera.

Daniel Negreanu – La stella dei tavoli verdi

Daniel Negreanu, soprannominato “Kid Poker”, è una vera e propria leggenda del poker che resterà impresso nella storia di questo gioco.

Ha vinto in carriera diversi titoli prestigiosi come le World Series of Poker e il Main Event del 1998. Al tavolo da gioco si distingue per la sua tranquillità e simpatia, qualità che gli permettono di carpire informazioni dagli avversari.

Il montepremi accumulato durante la sua lunghissima carriera ammonta a diverse decine di milioni di euro. Per tutte queste ragioni Daniel Negreanu può essere definito una stella assoluta del poker, uno dei giocatori più iconici di sempre. La sua classe e bravura rimarranno per sempre un esempio per le future generazioni di giocatori.

Stu Ungar – Il genio dalla vita travagliata

Stu Ungar è considerato uno dei più forti giocatori nella storia del poker, capace di vincere per 3 volte il Main Event delle World Series of Poker (nel 1980, 1981 e 1997).

Il suo punto di forza era l’intelligenza matematica, che gli permetteva di calcolare rapidamente le probabilità di vittoria delle mani. Un talento naturale che lo rendeva imbattibile ai tavoli.

Purtroppo la sua vita fu segnata anche da gravi problemi di dipendenza dalle droghe, che ne causarono la prematura scomparsa nel 1998.

Nonostante una carriera relativamente breve, Ungar è ricordato come una leggenda assoluta del poker, un genio indiscusso capace di dominare i tavoli grazie al suo straordinario intuito matematico. Le sue imprese rimangono un esempio per tutti i giocatori professionisti.

Phil Ivey – Il fuoriclasse in continua evoluzione

Phil Ivey è considerato da molti il miglior giocatore di poker in attività. Nonostante la giovane età, può vantare una carriera costellata di successi e vittorie prestigiose, tra cui diversi braccialetti delle World Series of Poker.

Il suo punto di forza sta nell’incredibile capacità di leggere il gioco e gli avversari, sfruttando ogni minimo segnale a proprio vantaggio. Inoltre, è un giocatore completo sia nei tornei che nel testa a testa.

Ma la qualità che lo rende davvero unico è la voglia di migliorarsi continuamente, studiando e affinando le proprie abilità nonostante abbia già raggiunto l’elite mondiale del poker.

Per questa sua fame di vittoria e perfezionamento costante, Phil Ivey può essere considerato un vero fuoriclasse del poker, un talento raro capace di evolversi sempre per primeggiare a ogni tavolo. Un campione destinato a lasciare un segno indelebile in questo sport.

Johnny Chan – Il giocatore dai nervi d’acciaio

Johnny Chan può vantare un primato storico nel poker: è uno dei pochi ad aver vinto per due anni consecutivi (1987 e 1988) il Main Event delle World Series of Poker. Questa impresa basterebbe da sola a inserirlo tra i più grandi giocatori di tutti i tempi.

Ma Chan spicca soprattutto per due qualità che lo rendono unico: la straordinaria calma anche nelle situazioni più difficili e la capacità di decifrare il gioco degli avversari.

Il suo sangue freddo e la sua abilità nel leggere le carte altrui ne hanno fatto una leggenda del poker. Chan rappresenta il prototipo del giocatore freddo e calcolatore, capace di gestire la pressione e sfruttare i punti deboli degli opposti. Un campione dai nervi saldi come l’acciaio.

Phil Hellmuth – Il campione dal temperamento vulcanico

Phil Hellmuth è noto nel mondo del poker per il suo carattere fumantino che spesso emerge durante le partite. Nonostante ciò, è uno dei giocatori di maggior successo, detentore del record di braccialetti vinti alle World Series of Poker.

La sua aggressività al tavolo e l’abilità nel decifrare il gioco degli avversari gli hanno permesso di primeggiare in numerosi tornei. Spesso gli opponenti lo temono più per il suo temperamento che per il suo gioco.

Hellmuth è dunque un campione carismatico e temibile, il cui stile esplosivo è diventato un marchio di fabbrica. Il suo esempio dimostra come si possa vincere anche usando la propria personalità per intimidire e condizionare gli avversari. Un fuoriclasse dal carattere vulcanico che ha fatto la storia del poker.

Jennifer Harman – La regina del poker

Jennifer Harman è una delle più grandi giocatrici nella storia del poker, in un settore a lungo dominato dagli uomini. Può vantare vittorie nei tornei più prestigiosi, inclusi diversi braccialetti alle World Series of Poker.

Il suo talento le è valso nel 2015 l’inserimento nella Poker Hall of Fame, a suggellare una carriera costellata di successi in un ambiente molto competitivo. Harman ha infranto ogni barriera dimostrando come anche una donna possa primeggiare.

Con la sua classe, intelligenza e determinazione è riuscita ad affermarsi come una campionessa assoluta in questa disciplina. Un modello e fonte d’ispirazione per le nuove generazioni di giocatrici di poker. Jennifer Harman rimarrà per sempre una pioniera e punto di riferimento, la regina indiscussa di questo gioco.

Chris Moneymaker – La favola dell’outsider

Nel 2003 Chris Moneymaker ha compiuto un’impresa epica: vincere il Main Event delle World Series of Poker dopo essersi qualificato da un torneo online low cost.

Il suo exploit da perfetto sconosciuto ha abbattuto ogni barriera e dato grande slancio al poker online, con molti giocatori che hanno provato ad emulare la sua cavalcata trionfale.

Moneymaker ha dimostrato come in questo gioco, oltre alla fortuna, servano talento, determinazione e sangue freddo per battere i professionisti più blasonati.

La sua vittoria rimane una delle favole più memorabili nella storia del poker, un esempio di come un outsider possa distruggere ogni pronostico e raggiungere la vetta partendo dal basso. Chris Moneymaker: una leggenda che ha rivoluzionato questo sport.

Erik Seidel – La fredda costanza di un campione

Erik Seidel si è affermato come uno dei giocatori più vincenti grazie alla sua straordinaria costanza e sangue freddo. In oltre vent’anni di carriera ai massimi livelli ha vinto tornei in tutto il mondo.

Il suo temperamento sempre pacato anche nelle situazioni più difficili gli ha permesso di primeggiare in numerose edizioni delle World Series of Poker, arrivando due volte al tavolo finale del Main Event.

Tra i suoi exploit più memorabili, la vittoria di 5 milioni di dollari nel 2015 al Super High Roller Bowl. Seidel non si è mai tirato indietro dal confrontarsi con i migliori giocatori al mondo.

La carriera di questo campione dimostra come costanza, calma e coraggio siano doti imprescindibili per chi vuole dominare il poker. Erik Seidel è l’emblema del giocatore freddo e razionale, capace di vincere torneo dopo torneo grazie al suo straordinario autocontrollo.

Dan Bilzerian – Il playboy del poker

Non si può parlare di poker moderno senza menzionare Dan Bilzerian, personaggio controverso e famoso soprattutto sui social.

Oltre ad essere un giocatore di buon livello con alcuni risultati importanti, Bilzerian è noto per il suo stile di vita da playboy ricco e sregolato. Le sue immagini di lusso e feste sfrenate hanno contribuito alla sua popolarità.

Non lo abbiamo inserito tra i migliori giocatori, poiché la sua fama deriva più dall’immagine che dalle vittorie al tavolo. Tuttavia, data la sua notorietà, non potevamo non citarlo: il personaggio Bilzerian continua ad animare dibattiti e discussioni tra pokeristi.

Più un fenomeno mediatico che una stella pokeristica, Dan Bilzerian rappresenta l’emblema del giocatore eccentrico e sopra le righe. La sua figura magnetica e provocatoria continua ad attrarre l’attenzione sul poker.

I più grandi campioni nella storia del poker: le nostre riflessioni

In conclusione, questa rassegna sui migliori giocatori nella storia del poker dimostra come in questa disciplina contano sia il talento innato che una ferrea determinazione. I campioni analizzati, pur nelle loro diversità, incarnano caratteristiche fondamentali come sangue freddo, capacità di lettura del gioco, studio delle probabilità.

Ognuno di loro, a modo proprio, ha lasciato un’impronta indelebile contribuendo alla crescita e al fascino globale del poker. Le nuove generazioni potranno trarre ispirazione dalle loro carriere costellate di trionfi per ambire, un giorno, ad entrare anch’esse nell’olimpo di questo sport.

Il poker continuerà ad evolversi ed è lecito attendersi nuovi fuoriclasse pronti ad eguagliare e superare i campioni del passato. Ma i nomi descritti in questa top 10 hanno scritto pagine leggendarie di questo gioco, consegnandosi definitivamente alla storia.