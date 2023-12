Poker live tornei gennaio 2024. Il nuovo anno inizia con un gennaio subito pieno di tornei live interessanti, dalle WSOP Circuit di Rozvadov (dove a fine mese si giocheranno anche le IPS), passando per Stark Bay a San Marino, Perla Poker Festival ed ISOP a Nova Gorica. Si gioca anche a Mendrisio con la Notte degli Assi e a Madrid con 888poker live mentre per EPT e WPT Prime bisognerà aspettare febbraio, con entrambi i circuiti in gioco in Francia.

Poker live tornei gennaio 2024: i primi tornei, si inizia con SharkBay

Il primo torneo del nuovo anno 2024 si gioca al King’s Resort e Casino di Rozvadov, la casa europea delle World Series of Poker che hanno in programma subito un evento del circuito minore, il WSOP Circuit, che mette in palio però gli ambiti anelli e anche premi di tutti rispetto. La prima tappa dell’anno 2024 si gioca dal 3 al 16 gennaio con 2.5 milioni di euro in palio sui 12 eventi che mettono in palio i rings.

Negli stessi giorni si gioca anche a San Marino, dove torna uno storico format del poker live del Belpaese, lo SharkBay che si giocherà dal 4 al 9 gennaio alla Giochi del Titano. Il buy-in è di 550 euro per uno stack di 50.000 chips e livelli da 40, 45 e 50 minuti a crescere day dopo day per rendere il più giocabile possibile la struttura del Main Event che prevede sei flight iniziali fino a domenica 7 gennaio.

Dal 11 al 15 gennaio torna anche il Perla Poker Festival, ovviamente dal Casino Perla di Nova Gorica. In palio ci sono 100 mila euro garantiti e il Main Event prevede quattro i flight iniziali, con un buy-in a partire dai €300 ai €500 (prima ci si iscrive, meno si paga).

Poker live tornei gennaio 2024: gli altri eventi di fine mese

Un pò di pausa e poi si torna in gioco dal 18 al 28 gennaio con La Notte degli Assi che si giocherà a Mendrisio, in Svizzera all’Admiral Poker Room. Sarà un’edizione speciale de La Notte di Mendrisio con montepremi raddoppiato. Tanti Side event, ma l’attenzione è per il Main da €250.000 garantiti al via dal 17 gennaio con tre flight.

ISOP Stage 3 ci terrà compagnia dal 25 al 29 gennaio, dalla consueta location del Perla Casino di Nova Gorica. In palio i braccialetti del poker italiano con tanti eventi, anche per variantisti con l’Omaha, anche se il piatto forte è il Main Event al via da giovedì 25 gennaio con buy-in scontato a 300 euro. Poi si sale a 350 nel secondo flight, 400 euro nel terzo flight e infine 500 euro nel quarto flight di sabato 27.

Piccola parentesi con i tornei della poker room 888, gli 888poker LIVE che inizieranno il 2024 dal 25 al 28 gennaio a Madrid, capitale spagnola dal Casino Gran Via, col Main Event da €888 di buy-in, ma ci saranno tanti altri Side event, ad iniziare dal 22 gennaio col torneo da €220 e ci sarà anche uno spettacolare High Roller da €2.000 di buy-in.

L’ultimo torneo ad iniziare a gennaio (dal 29) e che si concluderà il 5 febbraio, è l’IPS ITALIAN POKER SPORT. Si torna in Repubblica Ceca al King’s Casino di Rozvadov. Il buy-in del Main Event è di 380 euro e lo starting stack di 50.000 e avrà la bellezza di 9 flight.

EPT, bisogna aspettare febbraio per la prima tappa parigina

Per quanto riguarda i grandi circuiti internazionali bisognerà attendere le date. Sono già ufficiali le tappe della prossima stagione European Poker Tour, ma anche in questo caso non si giocherà prima di febbraio, dal 14 al 23 a Parigi. Per maggiori informazioni sulle tappe EPT 2024 puoi consultare questo articolo.

Stessa cosa per il WPT Prime che torna con tante tappe anche in Europa, ma solo da febbraio. Anche qui è la Francia ad aprire le danze, poi si andrà verso Amsterdam, e si torna anche a Bratislava.

WPT Prime Aix-en-Provence, Aix En Provence, Francia – Dal 1 al 5 febbraio 2024.

WPT Prime Amsterdam, Amsterdam City Centre, Paesi Bassi – Dal 19 al 22 marzo 2024.

WPT Prime Slovakia, Bratislava, Slovacchia – Dal 10 al 15 aprile 2024.

WPT Prime Gold Coast, Gold Coast, Australia – Dal 18 al 23 aprile 2024.

WPT Prime Vietnam, Hanoi, Vietnam – Dal 23 al 27 maggio 2024.

WPT Prime Sanremo, Sanremo, Italia – Dal 6 al 10 giugno 2024.

WPT Prime Paris, Parigi, Francia – Dal 14 al 27 ottobre 2024.