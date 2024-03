Video Le Iene Prestige Club. Una delle notizie più martellanti degli ultimi giorni riguarda il servizio de Le Iene che è uscito nella puntata di martedì 26 marzo su Italia 1, e che riguarda un irruzione della polizia nel circolo Prestige di Prato.

Video Le Iene Prestige Club: l’irruzione a Prato

Nella puntata del le Iene di martedì 26 marzo è andato in onda un servizio di Luigi Pelazza di cui avevamo già parlato, l’irruzione al The Prestige di Prato. Più che un circolo una vera e propria bisca, o casino, in cui si gioca a soldi veri. Sotto il banco degli imputati più che altro Punto Banco e i tavoli da Blackjack, con puntate anche molto alte fino a €500.

Presenti anche i tavoli Cash Game dove però le telecamere delle Iene non entrano e dove Pelazza afferma che bisogna cambiare almeno €2.000, quindi parliamo di tavoli cash game €10/€20 o intorno a quelle cifre, quindi anche in questo caso parliamo di tavoli belli alti.

Alla fine dell’operazione di Polizia ci sono 17 persone denunciate (tra organizzatori e giocatori), 51 players identificati e 125.000€ sequestrati. Sull’ingresso del locale sono stati posti i sigilli.

Il circolo era registrato come un’associazione privata di insegnamento e tornei di Bridge, considerato skill game, e si giocavano anche tornei di poker sportivo e proprio per un torneo di poker, più di 10 anni fa, i titolari furono assolti in un altro processo dopo che il 14 dicembre 2010, la polizia amministrativa della Questura di Prato fece irruzione nei locali di via Stefano Vai a Prato, interrompendo il torneo di poker sportivo (con 20 soci presenti nella sala) e bloccando l’attività ed il lavoro di circa 40 dipendenti.

Video Le Iene Prestige Club: il servizio di Luigi Pelazza

A questo LINK potete trovare il servizio completo de Le Iene nell’irruzione al circolo The Prestige di Prato.