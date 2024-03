Risposta Prestige Club. Come era prevedibile, non si fanno attendere le risposte di proprietari e responsabili del Prestige di Prato, dopo il video de Le Iene e l’irruzione della Polizia. Inoltre si da mandato all’Avvocato Marco Ripamonti, uno dei più esperti in questo settore. In foto Luigi Pelazza in un estratto dal servizio de Le Iene.

Risposta Prestige Club: mandato all’avvocato Marco Ripamonti

Giusto ieri parlavamo a caldo, dopo la puntata de Le Iene del martedì, del servizio che ha riguardato il Prestige Club di Prato dove ha fatto irruzione la Polizia per un controllo, e dove sarebbero state riscontrate diverse irregolarità.

Queste le parole di risposta del Prestige: “In merito al sequestro penale avvenuto in Prato, caduto sui locali della S.S. Dilettantistica a r.l. Prestige, nonché al servizio giornalistico andato in onda nel corso della trasmissione Le Iene, la Società Prestige comunica di svolgere e di avere sempre svolto la propria attività ricreativa nel rispetto della Legge, sottolineando che i propri tornei di poker sportivo, che prevedono fasi finali anche presso i più importanti casinò europei, costituiscono da più di dieci anni una importante realtà, anche oltre il territorio toscano, in grado di realizzare aggregazione e sana occasione di svago e divertimento, osservando che sia stata proprio la magistratura pratese ad affermare, con provvedimento reso nel 2011, la liceità delle attività di poker sportivo”.

Prestige ha dato mandato all’Avvocato Marco Ripamonti, esperto di questi casi, e che in passato aveva già difeso sale da gioco e circoli ricreativi e dissequestri dei centri trasmissione dati per le scommesse, quindi parliamo sicuramente di uno dei legali più esperti e preparati nel settore. Queste le parole a riguardo: “la Prestige comunica di avere incaricato della propria difesa lo Studio Legale dell’avv.Marco Ripamonti, confidando che presto verrà tutto chiarito dinanzi alla Magistratura, come già in precedenza accaduto”.

Risposta Prestige Club: contro il video de Le Iene

Il Prestige si difende anche dal servizio de Le Iene e di Luigi Pelazza, passando al contrattacco: “In merito ai contenuti del servizio andato in onda nel corso del programma televisivo Le Iene, la Società stessa riserva ogni diritto, azione e ragione in relazione a montaggi artefatti e contenuti fuorvianti, anche a tutela dei propri associati ed iscritti, ripresi in chiaro in manifesta violazione della normativa sulla privacy. La Società Prestige comunica, altresì, che agirà anche riguardo alle riprese video, illegittimamente effettuate in violazione di legge penale, in luogo da ritenersi privato”.