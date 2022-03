Tana delle Tigri: alla ripresa dopo la pausa cena tanti colpi e big pot

Tana 5 marzo, siamo entrati nel livello 18 del Main Event Tana delle Tigri e ci avviciamo velocemente alla bolla. Nonostante questo sono arrivate 3 eliminazioni veloci con piattoni e un nuovo chipleader lanciato oltre i 400K.

Tana 5 marzo: Full contro colore, e Riviello supera le 200K

Aggiornamenti dal main event del Tana delle Tigri che sta giocando il livello 18 dal Casino Perla. Al rientro dalla pausa cena siamo sempre più vicini alla bolla, ma l’azione non ci lascia un attimo di respiro. Prima arriva un bel colpo di Alessandro Riviello che supera le 200K grazie ad un 4-2 con cui flora full house. Il suo avversario lo paga pieno e viene eliminato visto che al turno chiude un colore per un semi cooler che non gli lascia scampo.

Silvia Dubois fa un player out al momento giusto

Scontro tra corti che vede impegnata Silvia Dubois che riesce ad eliminare l’avversario e a riportarsi sopra i 100K quando la media è di 154K. Dal prossimo livello si giocheranno blinds 2.500/5.000 ante 5.000. Al momento abbiamo 37 players left e in 23 andranno a premio (leggi qui il prizepool completo).

Tana 5 marzo: Keluta elimina Di Francesco e prende il largo

Il colpo del momento lo mette a segno il giovane Andrei Alexandru Keluta che gioca aggressivo una coppia di 8-8 contro la chipleader di inizio giornata, Fabiola Di Francesco con A-K. Al flop c’è un Asso, con Keluta che continua a spingere 30K sul check della Di Francesco. Il turn non cambia le cose, con un altro check di Di Francesco e un altra puntata da 50K di Keluta.

Ancora call di Di Francesco e si va al River, blody river per Fabiola che fa ancora una volta check dopo che è sceso l’8. Keluta manda i resti su un pot che + già sopra le 200K e Di Francesco decide per il call che la elimina. Ecco una foto durante il big pot con Di Francesco e Keluta uno affianco all’altra.