Tana delle Tigri: fine day 2, 10 giocatori in corsa per il titolo

Tana 5 marzo, siamo arrivati al final day del Main Event Tana delle Tigri dal Casino Perla. In 10 si ritroveranno domani per giocarsi la vittoria del torneo e la prima moneta da €15.000.

Tana 5 marzo: day 2 in archivio, a domani col final day

Va in archivia il day 2 del Main Event Tana delle Tigri dal Casino Perla, formula freezeout apprezzata da 191 inscritti. In 10 si ritroveranno domenica per il final day. Si gioca per una prima moneta da €15.000 (leggi il payout completo qui). Si riprenderà con il livello 25, blind 8.000/16.000 ante 16.000 con media a 573,000 chips.

Chipcount top 10

Al comando ritroveremo Giorgio Silverstrin, unico sopra al milione in chips.

Giorgio Silvestrin 1.140.000

Christian Guida 920.000

Mitja Rudolf 721.000

Simone Meloni 706.000

Pasquale Delli Santi 639.000

Andrea Sirigu 506.000

Luca Rasi 418.000

Claudio Cannava 370.000

Alessandro Riviello 216.000

Nevis Alvisi 212.00