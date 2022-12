888poker Live Programma 2023. Dopo aver visto il calendario 2023 di EPT, oggi ci occupiamo del circuito di 888, ovvero l’888poker live che per il 2023 ha tante tappe e tornei interessanti, principalmente in Spagna. Purtroppo nessun torneo toccherà la penisola italiana che sembra aver completamente perso appeal per gli organizzatori di tornei internazionali.

888poker Live Programma 2023: si inizia a gennaio a Madrid

Il circuito 888poker LIVE inizia dal 13 gennaio al Casinò Gran Via di Madrid, non una location casuale visto che è la casa della nuova ambassador presentata di recente da 888, Lucia Navarro.

Ad aprile si continua con Londra dal mitico Grosvenor Victoria Casino dove si dovrebbe tornare anche ad ottobre. La Spagna la fa da padrona anche con la tappa di Barcellona a maggio mentre ad agosto tocca ad una location meno gettonata, Bucarest.

13-23 gennaio 888poker LIVE Madrid Casinò Gran Via

13-24 aprile 888poker LIVE London Grosvenor Victoria Casino

10-22 maggio 888poker LIVE Barcellona TBD

8-14 agosto 888poker LIVE Bucarest TBD

13-29 ottobre 888poker LIVE Londra TBD

Gli altri eventi in programma a Madrid

Oltre al circuito principale del 888poker LIVE, ci sono altri tornei interessanti organizzati sempre dalla poker room per la tappa di Madrid. Si tratta di 4 Side event per tutte le tasche, da Misteri Bounty da €300 fino al High Roller da €2.200.

Mystery Bounty– € 300 | 25.000 gettoni | 20 min

High Roller – € 2.200 di buy-in | 100.000 gettoni | 45 min

888poker LIVE MADRID Festival Main Event – ​​888€ di buy-in | Chip di partenza 88K | 50 min

Il BIG SHOT – € 330 di buy-in | 30.000 gettoni iniziali | 25 min